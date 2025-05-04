Прямо перед парадом: РФ 'панически' стягивает к Москве средства ПВО

Кратко:
- В Москву стянули 280 систем ПВО
- Их перебрасывали даже из Казани и Грозного
- ПВО Москвы выстроена в несколько эшелонов
Перед военным парадом на 9 мая в Москву стянули 280 средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, дополнительные системы ПВО перебрасывали даже из регионов, в частности - Казани и Грозного.
Он также добавил, что вся ПВО Москвы выстроена в несколько эшелонов:
- Первый эшелон - обнаружение.
"Для этого работает станция радиолокации Дон-2Н. Вокруг Москвы работают мобильные РЛС Небо-М, Гамма-С1, Каста", - отметил журналист.
- Второй эшелон - для перехвата стратегических угроз.
- Третий эшелон - ПВО большой дальности.
"С-400 прикрывают подходы с отрывом до 400 км", - подчеркнул Цаплиенко.
- Четвертый эшелон - ближний бой.
"Системы Панцирь-С1 и Тор-М2 стоят не только в Подмосковье, но и в самой Москве на крышах зданий, на мобильных платформах", - подытожил он.
Парад в Москве - что известно
Как сообщал Главред, гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер заявил, что российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" до 9 мая. Майское прекращение огня похоже на манипуляцию кремлевского лидера, который хочет, чтобы парад в Москве прошел спокойно.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может устроить провокации во время майского "перемирия". Однако российскому диктатору Владимиру Путину надо думать об окончании войны, а не щеголять танками на параде.
Секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад, который должен состояться в Москве 9 мая.
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Кто такой Андрей Цаплиенко?
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины, пишет Википедия.
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