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Парад Путина под угрозой: в Раде говорят о возможности удара по Красной площади

Алексей Тесля
1 мая 2025, 03:33
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Украина значительно расширила свои возможности в производстве средств дальнего поражения, подчеркнул Роман Костенко.
путин, кремль
/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • У Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад в РФ
  • Украина расширила возможности в производстве средств поражения

Секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Украины есть возможность атаковать ударными дронами парад, который должен состояться в Москве 9 мая.

"Я думаю, что россияне 100% стянуть все ПВО с России, которое только есть, для того, чтобы прикрыть Красную площадь", - подчеркнул он во время эфира на Радио NV.

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В то же время народный избранник обратил внимание на то, что за последнее время Украина значительно расширила свои возможности в производстве средств дальнего поражения.

"Я думаю, что все будет стянуто на Красную площадь, но смотрите, у нас сейчас мощные возможности по производству средств дальнего поражения, поэтому скажем так, если есть желание, спланировать такую операцию — это небольшие сложности", — отметил Костенко.

Ранее сообщалось о том, что Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве. Президента Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая как символ дипломатического единства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая. Премьер-министр Словакии заявил о намерении поехать на парад в Москву.

Как сообщал Главред, ранее "Парад Победы" в Москве закончился скандалом. И по численности военной техники он поставил антирекорд в истории страны-агрессора России.

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Кто такой Роман Костенко

Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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