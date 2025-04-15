'Не 1939 год': один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая

Премьер-министр Словакии заявил о намерении поехать на парад к военному преступнику Путину, несмотря на призывы главы дипломатии ЕС отказаться от визитов в РФ.

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Один из лидеров ЕС приедет на парад к Путину 9 мая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Коротко:

Фицо поедет на парад к Путину 9 мая

Он призвал провести дебаты о сущности демократии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении посетить Москву 9 мая, несмотря на предостережения со стороны Евросоюза. Как сообщает издание Dennik Postoj, Фицо подчеркнул, что никто не имеет права диктовать ему, куда ехать.

Он также провел историческую параллель с событиями 1939 года, отметив, что сейчас уже 2025-й, намекая на изменение обстоятельств.

видео дня

"Я собираюсь в Москву девятого мая. Предупреждение госпожи Каллас (главы дипломатии ЕС Каи Каллас - ред.) - это шантаж или объявление о том, что я буду наказан по возвращении из Москвы? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939", - заявил Фицо.

Кроме того, словацкий лидер раскритиковал ЕС, заявив о необходимости обсуждения истинной сути демократии. По его мнению, действия Запада в таких странах, как Румыния, Франция, Грузия и Сербия, вызывают беспокойство.

Что известно о Роберте Фицо / Инфографика: Главред

Что этому предшествовало

В понедельник, 14 апреля, главный дипломат Евросоюза Кая Каллас призвала европейских лидеров воздержаться от участия в параде 9 мая в Москве. Вместо этого, как сообщает Politico, она предложила проявить поддержку Украине.

"Что также было очень четко обсуждено и заявлено различными странами-членами, так это то, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легкомысленно с европейской стороны, учитывая, что Россия действительно ведет полномасштабную войну в Европе", - сказала Каллас журналистам в Люксембурге после встречи министров иностранных дел.

Каллас подчеркнула, что ЕС не хочет, чтобы ни одна страна-кандидат на вступление в блок участвовала в мероприятиях, организованных Путиным. Она также обратилась ко всем странам-членам и представителям европейских институтов с просьбой чаще приезжать в Киев как символ солидарности с Украиной.

Скандальные выпады Фицо - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал циничное заявление, утверждая, что Украина якобы финансирует вооруженные силы государства-агрессора России.

Вслед за экс-президентом США Дональдом Трампом, Фицо фактически оправдал полномасштабное вторжение России, возлагая ответственность на Владимира Зеленского, что тот якобы не захотел организовывать выборы в условиях войны.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла, что война в Украине якобы стала следствием игнорирования российских предупреждений относительно возможного вступления Украины в НАТО. В ответ президент Владимир Зеленский поставил под сомнение наличие договоренностей между СССР и США, которые бы запрещали расширение Альянса. Он отметил, что если такое соглашение действительно существовало до 1991 года, то каким образом Венгрия, Чехия, Болгария, Словакия и Румыния присоединились к НАТО, ведь Путин считает, что эти страны не имели права на членство в Альянсе.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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