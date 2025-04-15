РФ может начать наступление из Беларуси, готовят учения: есть ли угроза для Киева

Свитан оценил угрозу повторения сценария 2022 года и нового наступления РФ на Киев и указал на недостаточное количество ресурсов у российских войск.

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Россия и Беларусь проведут новые учения - есть ли угроза нового наступления / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

О чем сказал Свитан:

Военное командование готовится к худшему сценарию

Теоретически возможность нового наступления РФ по аналогии с 2022 годом существует

РФ нет достаточно ресурсов для масштабного наступления на Киев

Этой осенью состоятся совместные военные учения России и Беларуси. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил об угрозе повторения сценария 2022 года, который предусматривал наступление на Киев через территорию Беларуси. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду оценил вероятность нового наступления РФ на Киев и угрозу вторжения в одну из стран Европы.

По словам эксперта, генерал Сырский не мог высказаться иначе, ведь это могло бы быть воспринято как легкомысленное заявление в духе "майских шашлыков" 2022 года. Поэтому Сырский сознательно озвучил худший сценарий, ведь военное командование всегда готовится именно к нему.

"Да, теоретически такая возможность есть. И она планируется - это командно-штабные игры, которые проводятся перед какими-то учениями или во время них. Это может быть легендой - командно-штабные учения по захвату Польши или пробивание коридора в Калининградскую область, или по захвату трех балтийских стран. Все это будет контекстом учений, одной из легенд", - сказал эксперт.

Впрочем, как отмечает Роман Свитан, речь идет не о реальной подготовке к новому вторжению. Хотя сами учения являются определенной формой подготовки, проверкой состояния армии и ее готовности к действиям. Однако сейчас у РФ нет достаточных ресурсов для масштабной операции, а участие белорусской армии не изменит ситуацию.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Он также отметил, что в 2022 году Россия уже использовала учения как прикрытие для подготовки к полномасштабному вторжению. Однако это была военная авантюра, поскольку в то время собранных сил было явно недостаточно для захвата Киева или Левобережья, не говоря уже о всей Украине. Целью тогдашней операции было установление контроля над украинской столицей.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные освободили населенный пункт Днепроэнергия в Волновахском районе Донецкой области, а также улучшили свои позиции на двух важных направлениях. Об этом сообщил командир одной из тактических группировок ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.

На фронте заметен рост использования бронетехники российскими войсками после длительного периода ее ограниченного применения. Согласно данным Института изучения войны, украинские военные фиксируют активизацию механизированных штурмов со стороны оккупационных сил РФ.

По словам военного эксперта Игоря Романенко, российские силы имеют определенное тактическое продвижение на Сумском направлении, однако о серьезных стратегических изменениях речь пока не идет.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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