Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть ли угроза окружения Сум: генерал ВСУ назвал главное условие штурма РФ

Алексей Тесля
15 апреля 2025, 02:30
0
У врага не хватает ресурсов для активного продвижения по всем направлениям фронта, напомнил Игорь Романенко.
Игорь Романенко, армия рф
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное:

  • РФ вряд ли рискнет продвигаться в направлении Сум
  • Россияне интенсифицировали ведение боевых действий

У армии страны-оккупанта РФ есть определенное продвижение на Сумщине, но пока только на тактическом уровне, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В комментарии ТСН он напомнил, что после того, как россияне фактически оттеснили Силы обороны Украины к границам Курщины, они смогли завести свои подразделения в Сумскую область. По мнению эксперта, сомнительно, что с имеющимся ресурсом РФ рискнет продвигаться в направлении Сум.

видео дня

"Но это не означает, что сразу возможно окружение Сум. Это война. И все зависит от наличия ресурсов и резервов — набирает их Путин до лета, значит, будет двигаться дальше. Пока это маловероятно", — сказал он.

Украинский генерал пояснил, что у врага не хватает ресурсов для активного продвижения по всем направлениям фронта, поэтому вряд ли стоит ожидать большого наступления на Сумы.

"Говорить сейчас, о том, что РФ окружит Сумы, это где-то тоже самое, что россияне вот-вот повторно пойдут на Киев или же на Чернигов. Да, Путин очень бы этого хотел, думаю, что и планы соответствующие где-то там у него строятся", — отмечает он.

В то же время военный эксперт добавил, что сейчас россияне интенсифицировали ведение боевых действий на большинстве участков фронта.

"Напряжение растет — это факт, но это вовсе не означает, что планы врага станут реальностью. Пока нет никаких причин для окружения Сум. Конечно, если Путину удастся собрать соответствующие силы, это может стать проблемой. Все что нам нужно сейчас делать — останавливать продвижение противника. И, конечно, быть готовым к худшему сценарию развития событий", — резюмировал он.

Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

Читайте также:

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Игорь Романенко новости Сум
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

01:33Фронт
Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

00:45Мир
После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

23:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Украинцам светят штрафы до 800 тысяч: за что будут наказывать и к чему готовиться

Гороскоп на сегодня 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на сегодня 15 апреля: Львам - крупная прибыль, Скорпионам - хорошие новости

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

Время пришло: 5 знаков зодиака, которые разбогатеют до начала лета

"Она намного хуже": подруга Тины Кароль публично высказалась о ней

"Она намного хуже": подруга Тины Кароль публично высказалась о ней

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

"Обреченные" на вечную любовь: 3 знака зодиака, которые влюбляются раз и навсегда

Последние новости

02:32

Жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери

02:30

Есть ли угроза окружения Сум: генерал ВСУ назвал главное условие штурма РФ

01:57

Можно ли выбрасывать мусор после захода солнца: священник окончательно ответил

01:33

В 5 км от Днепропетровской области: враг активизировался на важном направлении

01:30

"Где грань?": Маричка Падалко назвала трех звезд, которых не позовет на интервью

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:45

Причина в Трампе: СМИ узнали, почему Путин затягивает переговоры

00:07

"Моей инициативы не было" : глава Сумской ОВА отреагировал на обвинения

14 апреля, понедельник
23:44

После ракетного удара по Сумам: Трамп ответил, накажет ли Путина новыми санкциями

23:39

Мерц, пообещав дать Украине Taurus, приедет в Киев - Welt

Реклама
23:18

Не удержалась на ногах: Кэти Перри удивила своим поведением после полета в космос

22:52

Дедлайн до 9 мая: враг хочет зайти в новый регион Украины

22:35

Загадка для многих: почему новые автомобили больше не имеют рычага ручника

22:04

Новые детали удара по Сумам и упреки Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Любовь витает в воздухе: подруга "засветила" страстный поцелуй Кацуриной и Дантеса

22:01

Украина может частично остаться без популярных фруктов: в чем причина

21:58

Российская актриса дважды пырнула ножом своего любовника: ей "светит" 10 лет

21:25

Сумы снова под атакой баллистики, есть прилет - что известно о последствиях удара

21:02

Трамп обвинил Украину в начале войны и поставил дедлайн для Путина - что известноВидео

20:57

ЕС презентует детальный план по отказу от нефти и газа из РФ

20:44

Россиян готовят к продолжению войны: Зеленский раскрыл циничный замысел Кремля

Реклама
20:01

"Чтобы Надя стала мамой": Позитив воссоединился с Надей Дорофеевой на сцене

19:56

15 апреля - вторник Страстной недели: что можно и нельзя делать

19:53

Военнопленные граждане Китая рассказали, как попали на войну против Украины

19:25

В Украине изменили штрафы за нарушение воинского учета - что предусматривает закон

19:10

Как Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампумнение

19:02

У врага дедлайн: РФ хочет вытеснить ВСУ из Курской области до "символической даты"

18:57

Как можно очистить пригоревшую сковороду: очень легкий и простой способВидео

18:47

"Эскалации войны": Венгрия против военных миссий в Украине

18:26

Угроза прорыва обороны на Запорожье: в ВСУ назвали опасное направление

18:12

Власти изменили условия субсидий для переселенцев: о чем идет речь

18:08

До 51 тысячи гривен и 10 лет без прав: за что могут оштрафовать водителей

17:52

Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале войны и раскрыл детали

17:46

Евро бьет рекорды: впервые в Украине евровалюта стоит более 47 грн

17:37

Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве 9 мая - что предполагается

17:37

Как почистить очень грязный старый ковер: способ, о котором многие не знаютВидео

17:31

2 варианта, как легко сделать глазурь на паски: не будет осыпаться и липнуть к рукамВидео

17:15

"Вдвое мощнее Patriot": СМИ о разработке Украиной собственной системы ПВО

17:03

На фронте начались мощные бронетанковые штурмы: обозреватель назвал направления

16:47

Slavia впервые призналась, почему у нее и Дзидзьо не было детей

16:37

Рэперы из РФ снова в топе: российские треки возглавили чарт Spotify в Украине

Реклама
16:33

Как отмыть белые шнурки для кроссовок: три эффективных способа

16:33

В Турции заявили о переговорах между Украиной и РФ: что известно и какая цель АнкарыВидео

16:31

Цена "взлетела" в 2 раза: обязательная для всех водителей услуга резко подорожала

16:23

Авиация ВСУ разбомбила завод в Курской области, где скрывались оккупанты - СМИ

16:19

Угроза удара РФ с фланга: в DeepState назвали направление продвижения врага

15:51

Какие 25 копеек 1992 года стоят дорого и чем они отличаются: подробности

15:36

Можно не поливать: какие цветы лучше всего посадить на кладбище

15:30

"Свист и крики": 13-летний герой из Сум рассказал, как спасал людей из горящего автобусаВидео

15:17

"Он оправдывает Путина": Зеленский резко высказался насчет позиции Вэнса

15:14

Чем можно отмыть плитку на кухне от жира: простой и очень хороший способ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Закуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в Украине
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять