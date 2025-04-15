Есть ли угроза окружения Сум: генерал ВСУ назвал главное условие штурма РФ

У врага не хватает ресурсов для активного продвижения по всем направлениям фронта, напомнил Игорь Романенко.

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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РФ вряд ли рискнет продвигаться в направлении Сум

Россияне интенсифицировали ведение боевых действий

У армии страны-оккупанта РФ есть определенное продвижение на Сумщине, но пока только на тактическом уровне, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

В комментарии ТСН он напомнил, что после того, как россияне фактически оттеснили Силы обороны Украины к границам Курщины, они смогли завести свои подразделения в Сумскую область. По мнению эксперта, сомнительно, что с имеющимся ресурсом РФ рискнет продвигаться в направлении Сум.

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"Но это не означает, что сразу возможно окружение Сум. Это война. И все зависит от наличия ресурсов и резервов — набирает их Путин до лета, значит, будет двигаться дальше. Пока это маловероятно", — сказал он.

Украинский генерал пояснил, что у врага не хватает ресурсов для активного продвижения по всем направлениям фронта, поэтому вряд ли стоит ожидать большого наступления на Сумы.

"Говорить сейчас, о том, что РФ окружит Сумы, это где-то тоже самое, что россияне вот-вот повторно пойдут на Киев или же на Чернигов. Да, Путин очень бы этого хотел, думаю, что и планы соответствующие где-то там у него строятся", — отмечает он.

В то же время военный эксперт добавил, что сейчас россияне интенсифицировали ведение боевых действий на большинстве участков фронта.

"Напряжение растет — это факт, но это вовсе не означает, что планы врага станут реальностью. Пока нет никаких причин для окружения Сум. Конечно, если Путину удастся собрать соответствующие силы, это может стать проблемой. Все что нам нужно сейчас делать — останавливать продвижение противника. И, конечно, быть готовым к худшему сценарию развития событий", — резюмировал он.

Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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