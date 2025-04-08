Украина не может сбивать ракеты РФ, как раньше: генерал предупредил об угрозе

Украине все сложнее сбивать вражеские цели по одной причине.

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У Украины стало значительно меньше возможностей сбивать вражеские ракеты / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны, Командование ПС

Что сказал Романенко:

Россия модернизировала свои ракеты

Украине нужно искать новые тактические решения для защиты от вражеских обстрелов

Страна-агрессор Россия усовершенствовала свои ракеты, поэтому теперь Украине все сложнее сбивать воздушные цели противника. Об этом в комментарии Фокусу рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Российский военно-промышленный комплекс за время полномасштабного вторжения достиг того, что ракеты обходят зоны поражения украинской ПВО за счет пролета на малой высоте.

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"Россия действительно модернизирует собственные ракеты. Благодаря этому они чаще проходят зону поражения - а сама зона фактически уменьшилась. Тем более, что у нас немного батарей Patriot и мало средств, способных эффективно перехватывать такие ракеты. Поэтому и возникают подобные проблемы", - отметил Романенко.

Patriot / Инфографика: Главред

Если раньше баллистические ракеты противника летели по траектории дуги, то есть сначала поднимались вверх, а затем стремительно падали на цель, то сейчас ситуация изменилась. Поэтому украинская ПВО не способна настолько эффективно выявлять и уничтожать цели врага.

"Нужно искать новые тактические решения и определять, каким именно оружием можно противодействовать", - добавил генерал-лейтенант.

Ракетные обстрелы Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупреждал, что россияне модернизируют баллистические ракеты, чтобы их было сложнее перехватывать и сбивать.

Ранее стало известно, что Россия существенно изменила тактику воздушных ударов по Украине, увеличив использование баллистических ракет и модернизируя свои беспилотники. В частности, враг начал чаще применять баллистику и модифицированные дроны, что затрудняет их перехват украинскими средствами ПВО.

Накануне сообщалось, что за три года войны РФ досконально отработала тактику массированных ударов. Сначала враг запускает "Шахеды", затем крылатые ракеты, после чего атакует регионы баллистикой, когда зенитные установки уже разрядились на крылатых ракетах. У россиян недавно произошел сбой в тактике использования ракет.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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