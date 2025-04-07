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Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФ

Юрий Берендий
7 апреля 2025, 16:21
696
Россия применила новую тактику ракетно-дронных ударов по Украине и чаще использует стратегию "ковровых бомбардировок" с применением баллистики.
Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФ
Россия сменила тактику удара по Украине - какой тайный сигнал Путин прислал Зеленскому / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие цели на территории Украины Россия будет атаковать в первую очередь
  • Для чего РФ начала "ковровые бомбардировки" украинских городов
  • Какой тайный сигнал Путин отправил Зеленскому

Россия существенно изменила тактику воздушных ударов по Украине, увеличив использование баллистических ракет и модернизируя свои беспилотники. В частности, враг начал чаще применять баллистику и модифицированные дроны, что затрудняет их перехват украинскими средствами ПВО. Кроме того, российские войска активизировали комбинированные атаки, используя одновременно ракеты различных типов и ударные беспилотники. Эти изменения направлены на перегрузку украинской противовоздушной обороны и повышение эффективности атак.

Главред собрал главное, что стоит знать о новой тактике воздушного террора со стороны РФ и какие цели ударов по Украине преследует Кремль.

видео дня

Что предусматривает новая тактика ударов по Украине

Россия изменила подход к атакам по Украине, все чаще используя баллистические ракеты и усовершенствованные версии своих дронов и ракет. Об этом 6 апреля в эфире телемарафона сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", - говорит Игнат.

По его словам, из шести баллистических ракет, выпущенных по Украине, пять были нацелены на Киев и область, и только одну удалось перехватить силам ПВО. Он подчеркнул, что после получения систем Patriot Украина могла уничтожать такие угрозы, как "Кинжал" и "Искандер", но из-за модернизации вооружения РФ перехват стал сложнее.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Игнат также сообщил, что с начала 2024 года наблюдается рост доли именно баллистических ракет в общем объеме обстрелов - частота использования крылатых ракет уменьшается. Украина передает партнерам с Запада полученную информацию, чтобы те могли совершенствовать свои системы ПВО, в частности Patriot, которые способны сбивать такие ракеты.

Россия не хочет прекращения войны

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram заявил, что давление на Россию остается недостаточным, что подтверждают ежедневные атаки РФ. В ночь на 6 апреля Россия нанесла баллистический удар по Киеву и атаковала область ударными дронами. Вражеским ударам также подверглись Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

По словам Зеленского, количество воздушных атак постоянно растет, что свидетельствует об истинных намерениях России - продолжать террор, пока мир не остановит ее. Только за последнюю неделю РФ выпустила более 1460 управляемых авиабомб, около 670 ударных дронов и более 30 ракет, в том числе более двадцати - только этой ночью. Каждый удар направлен против мирного населения.

"Они (россияне - ред.) воюют против детей, которые играют на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Спасибо всем нашим службам, кто помогает и спасает украинцев", - сказал Зеленский.

  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины в Днепропетровской области, "Свои. Кривой Рог"
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года
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Президент подчеркнул, что такие атаки являются прямым ответом Путина на международные дипломатические усилия. Россия демонстрирует, что не намерена останавливаться. Именно поэтому, отметил Зеленский, нельзя ослаблять давление - все усилия должны быть направлены на укрепление безопасности и приближение мира.

Почему Путин отказался от прекращения огня

Президент Владимир Зеленский в обращении 6 апреля заявил, что Россия осуществила масштабную ракетную атаку по Украине из акватории Черного моря, грубо нарушив договоренности о прекращении огня на море.

"Партнеры знают, какие это были суда и из какой части моря состоялся этот запуск", - подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что Москва сознательно не соглашается на безусловное перемирие, стремясь сохранить возможность наносить удары по украинским городам и портам с моря.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

"Путин не хочет заканчивать войну - он ищет, как оставить себе возможности разжечь войну в любой момент с еще большей силой", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что прекращение огня должно быть полным и безусловным - таким, которое бы сделало невозможным дальнейшие жертвы. Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, однако Путин его отклонил. Зеленский призвал международное сообщество, в частности Соединенные Штаты и европейские страны, дать четкий ответ на отказ России от мира.

Какие цели Россия будет атаковать в первую очередь

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду заявил, что несмотря на информацию о якобы приказе Путина прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, на самом деле никакого реального прекращения огня не произошло.

"Следовательно, в первую очередь внимание будет приковано к энергетике и инфраструктуре. В то же время обстрелы гражданских объектов, к сожалению, выносятся за скобки. Это не в первую очередь, и это пока что можно делать. Поэтому здесь можно сказать, что Путин защищает свою энергетическую инфраструктуру, нанося удары по нашей. В частности, он использует тактику так называемого беспокоящего огня (по-русски - "беспокоящий огонь") по гражданским целям. Каждую ночь осуществляются атаки дронами-камикадзе "Шахед", и именно они являются примером этой тактики", - указывает аналитик.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно об ударных БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Горбач также подчеркнул, что такие удары имеют целью не только нанесение физического ущерба, но и истощение украинской ПВО и усиление психологического давления. Даже если ракеты не достигают энергетических целей, они часто попадают по промышленным объектам или жилым домам. На этом фоне Россия пытается манипулятивно представить себя как сторону, которая действует сдержанно, одновременно выставляя Украину в нарушении перемирия виновной, в частности перед Дональдом Трампом.

Новая тактика ударов "Шахедами" - для чего РФ начала "ковровые бомбардировки" украинских городов

Российские войска начали использовать новую тактику атак на Украину с применением беспилотников, что значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил аналитик Юлиан Рёпке в материале для немецкого издания BILD.

Оккупанты активно запускают ударные дроны-камикадзе типа "Шахед-136" и "Герань-2", длиной около четырех метров, которые несут мощный взрывной заряд. Эти аппараты наносят серьезные разрушения, провоцируют масштабные пожары и приводят к жертвам среди мирного населения.

По данным Рёпке, каждую ночь российская армия запускает от 20 до 150 дронов, нацеливаясь на жилые массивы, энергетические объекты и другую критическую инфраструктуру. Если раньше украинские ПВО могли уничтожать большинство дронов еще до достижения ими целей, то сейчас ситуация изменилась.

  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Telegram
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Днепропетровская ОВА
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция
  • Атака Шахедов на Днепр 28 марта
    Атака Шахедов на Днепр 28 марта фото: Нацполиция

"Но если сейчас значительная часть беспилотников была сбита украинскими подразделениями противовоздушной обороны еще до того, как они попадали, то уже около недели все больше и больше машин-убийц пробираются, вызывая огромные повреждения и пожары в украинских городах", - отметили в издании.

Ранее россияне запускали с интервалами, что позволяло эффективно реагировать на угрозу. Сейчас же беспилотники собираются в воздухе в группы неподалеку от цели, после чего одновременно атакуют объект, что затрудняет их перехват.

"Многочисленные дроны-камикадзе, заряженные взрывчаткой, летят одновременно. Лишь часть из них можно отбить", - пишет BILD.

По информации издания, украинские военные уже разрабатывают новую тактику для противодействия этим измененным методам атак, однако детали пока не разглашаются.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для TSN.ua охарактеризовал эту атаку как "ковровую бомбардировку". По его словам, российская армия действует без учета потерь среди мирного населения, вероятно, пытаясь поразить объект, который считает важным. В то же время большое количество жертв среди гражданских и уничтожение жилых зданий, которые не имеют отношения к военной инфраструктуре, свидетельствуют о совершении военного преступления.

"Это серьезный намек на то, что Путин, декларируя готовность к выходу на определенные переговорные треки, продолжает свою агрессию, воюя прежде всего с гражданским населением Украины. Почему враг использует большое количество дронов? Чтобы гарантированно продавить нашу систему ПВО - это стала российская тактика", - сказал Селезнев.

Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФ
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Селезнев также отметил, что мобильные огневые группы способны сбивать отдельные дроны, однако во время массированных атак эффективность таких подразделений существенно снижается. В качестве примера он привел обстрел Трипольской ТЭС, когда первую волну ракет удалось уничтожить, но вторая привела к серьезным разрушениям.

Какова стратегия Путина

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сейчас пытается всеми способами заставить Президента США позвонить ему, затягивая войну и избегая прекращения огня. Об этом написал в своем Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что Путин может радоваться материалам некоторых западных медиа, однако именно он должен просить о разговоре. Коваленко также подчеркнул, что мощь США - неоспорима, и за такую дерзость Россия должна была бы нести ответственность.

"Как и прогнозировали, стратегия России - врать, что Украина нарушает энергетическое перемирие. Никаких доказательств нарушений нет - только лживые слова российского Минобороны. А вот Россия ежедневно атакует украинские города и это видят все", - подчеркнул он.

Для чего Россия ударила по Киеву и Кривому Рогу

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что ракетная атака на Киев свидетельствует о стремлении Путина максимально использовать имеющееся у него время и оттянуть прекращение боевых действий в Украине, к которому, по словам эксперта, его пытаются склонить Соединенные Штаты.

  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля ГСЧС
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля Новини Live
  • Удар по Киеву 6 апреля
    Удар по Киеву 6 апреля Новини Live

"Российский диктатор всячески оттягивает этот момент, откровенно врут США, что не обстреливает энергетические и инфраструктурные объекты в Украине. Здесь стоит отметить, что вопросы прекращения ведения боевых действий, перемирия и мира - тесно связаны между собой. Без достижения первого, прекращения ведения боевых действий, невозможно получить ни второго, ни третьего", - рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Романенко отмечает, что, к сожалению, у Кремля все еще есть ресурсы для реализации таких намерений. На старте переговоров Россия отказалась от предложенного США варианта перемирия и выдвинула собственные условия - прекращение воздушных атак по энергетическим объектам и соблюдение тишины в акватории. Однако Путин даже не пытался их выполнять, и Россия продолжает дроновые обстрелы Украины. Молчание Вашингтона, по мнению эксперта, могло лишь укрепить уверенность диктатора в собственной безнаказанности.

Также Романенко обращает внимание, что сейчас враг меняет подход, ведь вместо массированных ударов по всей территории Украины, российские силы сосредотачиваются на избранных городах или районах.

Какой тайный сигнал Путин отправил Зеленскому

Романенко предположил, что последние массированные удары по Кривому Рогу и Киеву являются не просто атаками, а своеобразными сигналами Украине - мол, стоит быть более сговорчивой в переговорах. Таким образом Путин оказывает давление как на украинское общество, так и на военно-политическое руководство.

Он отметил, что Кривой Рог выбирают мишенью не случайно - это город, из которого родом президент Украины. Именно поэтому Россия атакует его баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. А Киев, как символ политического центра страны, уже традиционно остается ключевой мишенью для россиян. Чтобы продемонстрировать свою силу, враг задействовал почти все виды воздушных средств - от стратегической авиации и "Калибров" до баллистики, крылатых ракет.

Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФ
Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

"За последние двое суток, видим, что произошла концентрация воздушных атак по Киеву - городу, где принимаются решения и находится руководство страны и по Кривому Рогу. Последнее, я расцениваю, как непосредственное давление на президента Украины - 20 погибших, десятки раненых. Известно, что ранее Путин уже пытался использовать фейковый подход и спровоцировать Трампа на то, что якобы власть в Украине нелегитимна, поэтому, мол, туда надо заводить управленцев от ООН. Американцы, к счастью, этот вариант отвергли. Поэтому, не получив желаемое дипломатическим путем, Путин решил сделать это военным - на город президента полетела баллистика", - добавляет Игорь Романенко.

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