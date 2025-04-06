"Враг модернизируется": Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать

Украина делится с западными партнерами данными о российских нововведениях, чтобы там учитывали это.

https://glavred.info/ukraine/vrag-moderniziruetsya-ignat-rasskazal-pochemu-ballistiku-stalo-slozhnee-sbivat-10653566.html Ссылка скопирована

Игнат рассказал, почему баллистику стало сложнее сбивать / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Что сказал Юрий Игнат:

Враг модернизирует свою технику

Сегодня ночью ПВО Украины сработала неплохо

Россияне модернизируют баллистические ракеты, чтобы их было сложнее перехватывать и сбивать. Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.

"Тактика применения, действительно, может меняться. Враг модернизирует свою технику. "Шахед" с начала применения - еще с осени 2022 года, уже не только видоизменился внешне в черный цвет, но и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации... Также враг модернизирует и баллистику", - констатировал Игнат. видео дня

Он отметил, что с тех пор, как Украина получила системы "Петриот", ПВО начала показывать хорошие результаты - было сбитие "Кинжалов", "Искандеров".

"Сейчас это делать сложнее, ведь враг также модернизирует баллистические ракеты", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что Украина делится с западными партнерами данными о российских нововведениях, чтобы там учитывали это и делали вооружение более эффективным. Это касается систем "Петриот", Iris-T, Nasams, SAMP/T.

"Враг с начала 2024 года, если брать все ракеты, нарастил процент именно баллистики. Крылатых ракет в процентном отношении меньше, а баллистических становится больше, потому что враг понял, что баллистические ракеты сбивают "Петриоты"", - сообщил Игнат.

По его словам, у Украины есть понимание, сколько еще нужно средств ПВО, особенно "Петриот", для лучшей защиты.

Как сказал Игнат, сегодня ночью противовоздушная оборона Украины сработала неплохо.

"К сожалению, из баллистических ракет, которых было 6, удалось уничтожить только одну. Остальные - есть, к сожалению, попадания. Это Киевщина", - сообщил Игнат.

Удар по Украине 6 апреля - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 6 апреля российские войска атаковали Киев, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку, подчеркнув, что Россия продолжает терроризировать Украину, пока международное сообщество позволяет это делать, а сами удары являются реакцией Путина на дипломатические инициативы мира.

В результате обстрела серьезные повреждения получило офисное здание телеканала FREEДОМ в Киеве. Известно о разрушении трех верхних этажей, выбиты окна.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 апреля враг совершил комбинированную атаку, использовав ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также дроны-камикадзе. Всего по Украине запустили 109 беспилотников и 23 ракеты, из которых украинским силам ПВО удалось уничтожить 53 воздушные цели.

Другие новости:

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред