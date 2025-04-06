Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканалов

В результате российской ракетной атаки по Киеву известно о серьезных повреждениях офиса телеканала FREEDOM, разрушены верхние этажи, отмечают журналисты.

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От российской ракетной атаки на Киев пострадали офисы нескольких каналов / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Киева, скриншот из видео

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Россия во второй раз атаковала офис телеканала FREEDOM

В результате атаки уничтожены верхние этажи здания

6 апреля Россия осуществила очередной ракетный обстрел Киева, в результате которого серьезно пострадало офисное здание, где располагался телеканал FREEДОМ. Как сообщила корреспондент канала Лариса Петрук, удар привел к значительным разрушениям трех верхних этажей и выбитых окон.

Под обстрел попали украинские иноязычные СМИ - телеканалы FREEДОМ и "Дом", а также международные редакции: UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português и диджитал-отдел.

видео дня

"Да, действительно, наш телеканал, наше предприятие уже второй раз пострадало от удара российской террористической армии. Помню, что 12 февраля этого года уже, скажем так, прилетало возле нашего офиса. Тогда наше здание пострадало, окна были выбиты", - рассказала корреспондент телеканала Лариса Петрук.

Она сообщила, что офисное здание претерпело серьезные разрушения - уничтожены верхние этажи. На месте попадания работают спасатели ГСЧС и другие ответственные службы.

По ее словам, работники телеканала во время обстрела не пострадали. Петрук добавила, что ночью Россия нанесла новый массированный удар по столице, применив ракеты Х-101, "Калибр" и беспилотники "Шахед".

Смотрите видео последствий удара по офисам украинских телеканалов:

Фото: скриншот

"Нам не позволили подойти ближе к дому, чтобы показать вам то, во что превратил российский обстрел этот офис сегодня ночью. Однако я думаю, что позже вы все это видео увидите. Хочу вспомнить, что сегодня под ударом российских ракет были не только Киев, но и Уманский район", - сказала она.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 6 апреля российские оккупационные войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки возникли пожары в трех районах столицы.

Кроме того, российские оккупанты ударили дронами-камикадзе "Шахед" по Сумах, а в Купянске оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом.

В ночь на 6 апреля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего враг выпустил 132 средства воздушного поражения. По состоянию на 10:00 утра силы противовоздушной обороны уничтожили 53 из них.

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