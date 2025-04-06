Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

Марина Фурман
6 апреля 2025, 12:29
75
Мир увидел то, что Россия собирается дальше воевать и убивать, убежден украинский лидер.
Зеленский, удар по Киеву
Зеленский отреагировал на российские удары / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Россия продолжает терроризировать украинцев
  • Давления на оккупантов до сих пор недостаточно
  • Враг собирается дальше воевать и убивать

В ночь на 6 апреля, россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Враг также атаковал Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. На вражеские удары по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия до сих пор продолжает терроризировать украинцев, пока мир это позволяет. А российские удары по Украине - это ответ Путина на все международные дипломатические усилия.

видео дня

"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, только за прошедшую неделю россияне выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью.

"Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, которые играют на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - написал президент Украины.

Зеленский поблагодарил все наши службы, которые помогают и спасают украинцев.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, россияне 6 апреля рано утром атаковали баллистическими ракетами Киев. Сообщается о пожарах в трех районах столицы. В Дарницком - пожар произошел в нежилом здании, есть разрушения. В Оболонском загорелся мебельный цех, фиксируются частичные разрушения одного из зданий. В Соломенском районе пожар на открытой территории. В результате вражеской атаки известно о 3 пострадавших, еще один человек погиб.

Также известно, что в результате атаки на столицу разрушены офисы известных телеканалов. В частности, под обстрел попали украинские иноязычные СМИ - телеканалы FREEДОМ и "Дом", а также международные редакции: UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português и диджитал-отдел. Офисное здание претерпело серьезные разрушения - уничтожены верхние этажи.

В Воздушных силах ВСУ написали, что в ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав 23 ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также 109 беспилотников. По состоянию на 10 утра украинские защитники уничтожили 53 воздушные цели.

Читайте также:

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканалов

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканалов

12:32Война
"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

12:29Украина
"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на Киев

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на Киев

11:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому Рогу

"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому Рогу

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

Последние новости

13:00

Войска РФ собрались наступать на важном направлении: военный раскрыл детали

12:32

Удар РФ по Киеву: в результате атаки разрушены офисы известных телеканаловВидео

12:29

"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

12:25

Китайский гороскоп на завтра 7 апреля: Быкам - нервы, Тиграм - беспокойства

12:13

Dzidzio Хома эмоционально отреагировал на беременность бывшей жены - детали

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
12:05

"Ожесточенные уличные бои": офицер ВСУ назвал реальные потери РФ в боях за Торецк

11:54

Не взлетит в космос: банкир сказал, каким будет курс доллара в апреле

11:37

"Меня Ангел спас, это уже второй раз": охранник Михаил рассказал об атаке на КиевВидео

11:06

РФ атаковала Украину сотней дронов и 23 ракетами: сколько целей удалось сбить

Реклама
10:58

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 апреля (обновляется)

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 апреля: Овны озолотятся, Ракам - конфликты

10:13

Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

09:36

В Сумах "Шахеды" попали в гражданскую инфраструктуру: появились фото последствийФото

09:21

Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля: Весам - измена, Девам - сюрприз

09:11

Гороскоп на завтра 7 апреля: Девам - впечатляющие результаты, Рыбам - отдых

08:58

Партизаны провели успешную диверсию в РФ: уничтожен важный объект для врага

08:31

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:11

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: в трех районах пожары, подробностиФотоВидео

07:10

Где 3 отличия между девушками: лишь единицы найдут их за 37 секунд

Реклама
05:59

Похолодание усилится, ударят морозы и будет сыпать снег: как долго продлится холодина

05:30

Притянете несчастье: что нельзя ломать 6 апреля, приметы

05:10

"Євген" и "Євгеній" - одно имя или разные: учитель дала однозначный ответВидео

04:02

"Родители отвечают за это, не Путин": реакция мотиватора Арестовича на удар по Кривому РогуФото

03:00

Эксперт назвал пять лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2025 году

02:37

Откуда происходит лозунг "Слава Украине": объяснение историков

00:40

"Окружение ВСУ в Курской области": в ЦПД раскрыли детали фейка РФ

05 апреля, суббота
23:16

В Николаеве горят жилые дома в результате удара дронов РФ: детали "прилета"

22:40

У Киркорова была еще одна трагедия: умерла сестра

22:38

Им не хватило нескольких секунд: новые детали гибели 3-летнего Тимофея в Кривом РогеФото

22:19

Ввод иностранного контингента в Украину: важные переговоры Лондона и Парижа

22:11

У Михаэля Шумахера случилось долгожданное радостное событие

21:46

Украина использует ИПСО против РФ: Буданов прямо сказал, как работают такие атаки

21:14

"Слабость никогда не заканчивала войны": Зеленский - об убийстве детей в Кривом РогеФото

21:12

Ротару отреагировала на жестокий обстрел Кривого Рога

20:50

РФ разворачивает новую атаку: в разведке раскрыли сценарий Кремля

20:17

Ответит ли Россия за свои преступления: важное заявление Буданова

19:24

ВСУ контратакуют на востоке, продвижение РФ замедлилось – разведка Британии

19:04

Украинская команда вышла в финал крупнейшего в мире конкурса судебных дебатов

18:44

8-градусный мороз, снег, гололедица: в областях предупреждают об опасности

Реклама
18:20

"Нарушение Украиной прекращения огня": Генштаб жестко ответил на вброс РФ

17:41

"Мне страшно, там все "200": видео полиции с первыми минутами после удара по Кривому РогуФотоВидео

17:33

Можно ли что-то сделать со старым чесноком: лучшие идеи

17:20

Ввод иностранного контингента в Украину: Зеленский о деталях важных переговоров

16:27

Путин может получить 240 миллиардов: в Эстонии раскритиковали политику Орбана

16:20

Холоденко раскрыла свой неизлечимый диагнозВидео

16:12

В Поволжье дроны СБУ взорвали завод по производству взрывчатки – СМИ

15:51

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых обернулось катастрофой - Politico

15:38

РФ увеличивает запасы ракет: в ISW предупредили об угрозе масштабного удара

15:24

Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять