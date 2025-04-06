"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

Мир увидел то, что Россия собирается дальше воевать и убивать, убежден украинский лидер.

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Зеленский отреагировал на российские удары / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, УНИАН

Ключевые тезисы:

Россия продолжает терроризировать украинцев

Давления на оккупантов до сих пор недостаточно

Враг собирается дальше воевать и убивать

В ночь на 6 апреля, россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Враг также атаковал Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. На вражеские удары по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия до сих пор продолжает терроризировать украинцев, пока мир это позволяет. А российские удары по Украине - это ответ Путина на все международные дипломатические усилия.

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"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подчеркнул украинский лидер.

По его словам, только за прошедшую неделю россияне выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью.

"Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, которые играют на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - написал президент Украины.

Зеленский поблагодарил все наши службы, которые помогают и спасают украинцев.

Откуда и чем Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, россияне 6 апреля рано утром атаковали баллистическими ракетами Киев. Сообщается о пожарах в трех районах столицы. В Дарницком - пожар произошел в нежилом здании, есть разрушения. В Оболонском загорелся мебельный цех, фиксируются частичные разрушения одного из зданий. В Соломенском районе пожар на открытой территории. В результате вражеской атаки известно о 3 пострадавших, еще один человек погиб.

Также известно, что в результате атаки на столицу разрушены офисы известных телеканалов. В частности, под обстрел попали украинские иноязычные СМИ - телеканалы FREEДОМ и "Дом", а также международные редакции: UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português и диджитал-отдел. Офисное здание претерпело серьезные разрушения - уничтожены верхние этажи.

В Воздушных силах ВСУ написали, что в ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав 23 ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также 109 беспилотников. По состоянию на 10 утра украинские защитники уничтожили 53 воздушные цели.

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