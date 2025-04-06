"РФ воюет против детей": Зеленский сделал резкое заявление об ударах по Украине

Ключевые тезисы:
- Россия продолжает терроризировать украинцев
- Давления на оккупантов до сих пор недостаточно
- Враг собирается дальше воевать и убивать
В ночь на 6 апреля, россияне нанесли баллистический удар по Киеву. Враг также атаковал Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую и Черкасскую области. На вражеские удары по Украине отреагировал президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что Россия до сих пор продолжает терроризировать украинцев, пока мир это позволяет. А российские удары по Украине - это ответ Путина на все международные дипломатические усилия.
"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подчеркнул украинский лидер.
По его словам, только за прошедшую неделю россияне выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью.
"Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, которые играют на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - написал президент Украины.
Зеленский поблагодарил все наши службы, которые помогают и спасают украинцев.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, россияне 6 апреля рано утром атаковали баллистическими ракетами Киев. Сообщается о пожарах в трех районах столицы. В Дарницком - пожар произошел в нежилом здании, есть разрушения. В Оболонском загорелся мебельный цех, фиксируются частичные разрушения одного из зданий. В Соломенском районе пожар на открытой территории. В результате вражеской атаки известно о 3 пострадавших, еще один человек погиб.
Также известно, что в результате атаки на столицу разрушены офисы известных телеканалов. В частности, под обстрел попали украинские иноязычные СМИ - телеканалы FREEДОМ и "Дом", а также международные редакции: UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português и диджитал-отдел. Офисное здание претерпело серьезные разрушения - уничтожены верхние этажи.
В Воздушных силах ВСУ написали, что в ночь на 6 апреля российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, использовав 23 ракеты различных типов - воздушного, наземного и морского базирования, а также 109 беспилотников. По состоянию на 10 утра украинские защитники уничтожили 53 воздушные цели.
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Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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