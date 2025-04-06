Войска РФ с воздуха ударили по Украине: в Киеве и областях гремели взрывы, детали

Российские оккупанты атаковали Киев и Сумы, в Купянске районе сбросили авиабомбу на девятиэтажный жилой дом.

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Последствия вражских ударов по Украине, на фотоснимках - Киев и Купянск / Коллаж: Главред, фото: Новини Live, Telegram-канал О. Синегубова

Что известно:

Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами

Войска РФ сбросили КАБы на Купянск

Сумы были атакованы вражескими БПЛА

Войска агрессора России утром 6 апреля атаковали украинские города. В Киеве прогремели взрывы и были пожары. Сумы были атакованы беспилотниками "Шахед". В Купянске враг сбросил корректируемую авиабомбу на жилой дом.

Удары по Киеву – подробности:

Утром враг баллистическими ракетами атаковал Киев. В Дарницком, Соломенском и Оболонском районе спасатели ликвидировали пожары.

видео дня

Известно о 3 пострадавших. Двое из них – госпитализированы.

По данным КГВА, известно об 1 погибшем.

В настоящее время в Киеве отбой воздушной тревоги.

Поврежденное здание в Киеве после российской атаки / Новини Live

Атака на Сумскую область

По данным Сумской ОВА, россияне применили 8 шахедов.

Зафиксированы повреждения административных, складских помещений, автомобильной техники, и также техники одного из предприятий.

Спасатели ликвидируют последствия.

Также известно, что украинские военные сбили 9 вражеских БПЛА над Сумщиной.

Последствия ударов РФ по Сумской области / Сумская ОВА

Последствия ударов РФ по Сумской области / Сумская ОВА

Последствия ударов РФ по Сумской области / Сумская ОВА

Последствия ударов РФ по Сумской области / Сумская ОВА

Херсонская область

Начальник ОВА Херсонщины Роман Мрочко сообщил, что минувшие сутки враг обстреливал регион.

"Под огнем вражеской артиллерии и беспилотников были Херсон, Антоновка, Садовое. В частности, повреждены 3 частных дома, многоэтажка", - написал он.

3 человека получили ранения разной степени тяжести. Им оказали медицинскую помощь.

В 8:50 Мрочко сообщил о гибели человека в результате атаки оккупантов.

"Около 6.30 в Днепровском районе российские террористы убили человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 59-летний мужчина. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал чиновник.

Николаевская область

Поздно вечером 5 апреля вражеские силы атаковали Николаев, рассказал руководитель областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 5 апреля, около 22:00 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков и действия взрывной волны возникло два пожара в частных домовладениях, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждены 13 частных дома и автомобиль", - сообщил чиновник.

Есть информация о пострадавших.

"Ранены четыре человека: женщины 49-ти, 67-ми и 72-х лет и 57-летний мужчина. По состоянию на сейчас у всех состояние стабильное, лечение будут проходить амбулаторно", - указано в сообщении Кима в 07:27 6 апреля.

Поврежденные дома в Николаевской области / Николаевская ОВА, Виталий Ким

Поврежденные дома в Николаевской области / Николаевская ОВА, Виталий Ким

Войска РФ ударили КАБом по Купянску

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, утром враг обстреливал область. В Чугуевском районе после удара "Шахедом" горела палатка на территории площадью 450 м.кв со стройматериалами и мебелью.

В 5:42 враг ударил КАБами по Купянску. Возник пожар на 4-м и 7-м этажах девятиэтажного многоквартирного дома. На открытой территории также горела посадка.

В 8:30 из-за удара КАБ зафиксированы частичные повреждения здания городского совета Купянска.

В 09:00 в Купянском районе, Купянской территориальной громаде и городе Купянск из-за обстрелов, предварительно, РСЗО, разрушен частный дом и хозяйственная постройка. Повреждены стекла многоквартирного дома, двух частных домов и лицея.

Последствия удара россиян по Купянску / Харьковская ОВА, Олег Синегубов

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. Оккупанты продолжают наступать на Купянском направлении. Южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Кратко о Купянске / Инфографика: Главред

Киевская область

Ночью враг атаковал БПЛА и ракетами Киевскую область, сообщила Киевская ОВА

Пострадавших нет.

Броварской район. Разрушены 2 сооружения предприятия по ремонту автомобилей. Повреждено 7 автомобилей и 2 погрузчика.

Последствия комбинированных ударов российских войск по Киевской области / Киевская ОВА

Последствия комбинированных ударов российских войск по Киевской области / Киевская ОВА

Кроме того, повреждены окна и фасад автозаправочной станции.

Бучанский район. Повреждены потолок и стена дома. Зафиксированы незначительные повреждения.

Фастовский район. Поврежден легковой автомобиль.

"Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки. Еще раз обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях, пока опасность не пройдет. Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в ОВА.

Как реагировали политики на удары по Киеву

"Так, видимо, выглядят те "успехи на пути к миру", о которых постоянно говорят в США", - сказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

К своему комментарию он добавил фотоснимок, на котором спасатели ликвидируют последствия ударов по Киеву в одном из районов столицы.

Россия не хочет прекращать огонь, а Путин понимает только язык силы, и все иностранные партнеры должны это осознать, сказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Дроны и ракеты, постоянные атаки Украины. Россия наращивает интенсивность атак и показательно не хочет прекращать огонь, не хочет мира. Хочет убивать украинцев, наших детей.

Язык силы - единственный, который понимает путин. Надо переходить на этот язык всем нашим партнерам", - заявил чиновник.

Отреагировала и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она указала, что 6 апреля ракеты летели со стороны России.

"По состоянию на 6:30 утра Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках в нескольких городах", - написала дипломат.

Как известно, комментируя атаку на Кривой Рог 4 апреля, Бринк не упомянула РФ. Президент Владимир Зеленский назвал такую реакцию "слабой".

Удары России по Украине – главные новости:

Как сообщал Главред, поздно вечером 3 апреля российские войска атаковали Харьков. В Новобаварском районе было повреждено множество домов. Разрушен подъезд двухэтажного здания. Много пострадавших. Погибли люди.

4 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Российская ракета с кассетным боевым зарядом упала посреди жилого микрорайона на детской площадке. Погибли и пострадали люди. Среди погибших дети.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар оккупантов по Кривому Рогу. Он призвал усилить давление на Москву.

"Повсюду в мире такие удары называют одинаково: это террор. Прекратить это можно только достаточным давлением на Москву, на российскую систему, чтобы они были вынуждены отказаться от войны и террора, и это зависит от партнеров - от Америки, от Европы, от других в мире. Нас всех отделяет как минимум от полного и безусловного прекращения ударов только отсутствие согласия России прекращать войну", - написал Зеленский.

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