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РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли дети

Руслана Заклинская
4 апреля 2025, 19:35обновлено 4 апреля, 21:22
849
Враг атаковал баллистической ракетой центр жилого микрорайона Кривого Рога.
РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранены более 50 человек, погибли дети
РФ атаковала Кривой Рог/ Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что известно:

  • Российская баллистическая ракета ударила по жилой застройке Кривого Рога
  • Погибли 14 человек, среди них 6 детей
  • Более 50 человек получили ранения

В пятницу, 4 апреля, в Кривом Роге прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали город баллистической ракетой. Об этом сообщил начальник Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракетная атака. Все работаем. Возможны еще выходы. Берегите себя", - призвал Вилкул.

видео дня

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении баллистики с юго-востока.

"Очередной террор от подонков, которые воюют с мирным населением. 12 человек погибли в Кривом Роге. Из них двое - дети", - сообщил Лысак.

По его словам, в городе возникли пожары. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажки.

Вилкул уточнил, что россияне ударили баллистической ракетой по центру жилого микрорайона. В Кривом Роге ранения получили более 50 человек.

"По уточненной информации, среди погибших - трое детей... Горят машина и гаражи", - сообщил Лысак.

Около 19:58 глава Днепропетровской ОВА заявил, что в Кривом Роге погибли 14 человек в результате ракетного удара. По его словам, количество пострадавших постоянно растет.

"К сожалению, уже 14 погибших, среди них 5 детей. Рядом с местом попадания была детская площадка", - отметил Вилкул в 20:00.

  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля
    Ракетный удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обновлено в 20:19: Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты ударили по городу кассетной баллистической ракетой. По предварительной информации, Искандером.

"Это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей", - подчеркнул он.

Обновлено в 20:46: Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что самому маленькому раненому из-за атаки РФ по Кривому Рогу - 3 месяца. В медучреждениях находится более 30 человек.

"Там сейчас врачи борются за каждую жизнь. Немало пострадавших в операционных... Среди тех, кто получил ранения, - дети. Самому маленькому - 3 месяца. У мальчика резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома", - написал он.

Обновлено в 21:01: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Кривом Роге продолжаются спасательные работы. Известно о 14 погибших, среди них 6 детей.

"Мои соболезнования родным и близким. Много пострадавших. Повреждены дома. Ракета ударила фактически по территории рядом с жилыми домами: в детскую площадку, обычные улицы. Это просто нелюди, сволочи - все, кто может такое делать. Слова нормального об этих российских подонках нет", - сказал он в вечернем видеообращении.

Заявление омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на удар по жилому микрорайону Кривого Рога. По его словам, удар пришелся по гражданской инфраструктуре.

"Без всякого военного объекта - просто по гражданской инфраструктуре... Раненых - более 50, эта цифра может расти", - заявил он.

Лубинец рассказал, что в результате удара произошли многочисленные пожары. Также разрушены многоэтажные дома, квартиры и уничтожены автомобили.

"Россия - это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь. Она не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это - ее истинное лицо", - подчеркнул он.

Удар БПЛА по Харькову 3 апреля - что известно

Накануне, 3 апреля, под вражеской атакой оказался Харьков. Россия применила ударные дроны, которые дважды попали по Новобаварскому району. Один из БПЛА вызвал пожар в пятиэтажке.

В тот вечер в Харькове погибли 5 человек, ранены 34, в том числе трое детей. В одном из подъездов - трагедия: безжалостный удар унес жизни целой семьи - 12-летней девочки и ее родителей.

Как сообщал Главред, в ночь на 4 апреля Россия атаковала Украину 78 дронами, среди которых было 42 ударных "Шахеды". Силы ПВО сумели уничтожить большинство беспилотников. Вражеские удары нанесли ущерб в нескольких регионах - под ударом оказались Харьковская, Киевская, Днепропетровская и Запорожская области.

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Кто такой Сергей Лысак?

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА.

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