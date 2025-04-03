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"Мамочка, тебя будет не хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому Рогу

Даяна Швец
3 апреля 2025, 10:08
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Имели семьи и мечты - кем были женщины, погибшие в результате циничного преступления врага.
'Мамочка, тебя будет не хватать': РФ убила невинных женщин ударом по Кривому Рогу
Кем были погибшие от удара РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, "СВОИ. Кривой Рог"

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Украины. В результате ракетного удара по Кривому Рогу 2 апреля погибли две работницы автомойки - Яна Курто и Инна Винцковская. Оккупанты забрали жизни украинок, которые имели семьи, мечты и планы на будущее. Об этом сообщил местный Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог".

Яна Курто всегда поддерживала Украину и помогала людям. Она участвовала в волонтерских инициативах, в частности помогала в поисках родных погибшего защитника. В 2023 году ее маму сбила машина, и Яна собирала средства на лечение, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Яна Курто
Яна Курто / фото: Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог"

Инна Винцковская, которой было 45 лет, до начала полномасштабной войны работала воспитательницей в детском саду и очень любила детей. У нее осталась дочь, которая находилась в Польше.

видео дня
Инна Винцковская
Инна Винцковская / фото: Telegram-канал "СВОИ. Кривой Рог"

Семья планировала вместе отпраздновать Пасху, однако из-за российской агрессии им придется собраться на похороны.

"Она в 15:30 написала мне, что все хорошо, а через полчаса ее не стало. Мамочка родненькая, мне будет тебя не хватать", - рассказала Полина.

  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины
  • Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года
    Последствия удара РФ по Кривому Рогу 2 апреля 2025 года ГСЧС Днепропетровщины

Удар по Кривому Рогу 2 апреля - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 апреля россияне атаковали предприятие в Кривом Роге. Сергей Лысак сообщил, что в результате российского удара по Кривому Рогу, по предварительным данным, погибли три человека, а также есть один раненый.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу. Он призвал мир усилить давление на Россию для прекращения террора против Украины и отметил недостаточное количество систем ПВО для противодействия РФ.

Больше важных новостей:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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