Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

Что произошло:
- Посланник Путина Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.
- Эта встреча стала первым визитом высокопоставленного чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине.
- Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня.
Посланник президента России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев провел встречу в Вашингтоне со специальным представителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Это первый официальный визит высокопоставленного чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Reuters.
"Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня, сообщили два американских чиновника, знакомые с этим вопросом", - заявило издание.видео дня
Как отмечает агентство, Дмитриев, который ранее работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs и получил образование в Стэнфорде, является одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США. Он поддерживает тесные контакты с несколькими ключевыми лицами из окружения Трампа.
Таким образом, он стал самым высоким российским представителем, который официально посетил США с момента масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Сам Дмитриев в соцсети Х заявил, что якобы диалог между Россией и США является крайне важным и направлен на "процветание мира".
Переговоры США и РФ - что известно
Недавно президент США Дональд Трамп поставил России условие и пригрозил последствиями. Он заявил, что Штаты могут ввести против России вторичные санкции, если Путин "не справится со своей работой".
Кроме этого, Трамп установил Путину "психологический дедлайн" по прекращению огня в Украине. Президент США отметил, что давно и хорошо знает Путина. Также глава Штатов выразил уверенность, что лидер Кремля не откажется от намерения заключить мирное соглашение.
Также, как ранее сообщал Главред, Трампу предложили дату прекращения огня в Украине. Этот день был бы наиболее благоприятным для прекращения огня без каких-либо условий.
Больше международных новостей:
- США ввели новые санкции против России - опубликован список
- Хуже для России, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины
- "Почти неизбежна": во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред