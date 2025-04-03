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Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

Даяна Швец
3 апреля 2025, 08:15
285
Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, говорится в сообщении.
Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа
Состоялся новый раунд переговоров через посредников / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Что произошло:

  • Посланник Путина Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.
  • Эта встреча стала первым визитом высокопоставленного чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине.
  • Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня.

Посланник президента России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев провел встречу в Вашингтоне со специальным представителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Это первый официальный визит высокопоставленного чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине, сообщает Reuters.

"Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня, сообщили два американских чиновника, знакомые с этим вопросом", - заявило издание.

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Как отмечает агентство, Дмитриев, который ранее работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs и получил образование в Стэнфорде, является одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США. Он поддерживает тесные контакты с несколькими ключевыми лицами из окружения Трампа.

Таким образом, он стал самым высоким российским представителем, который официально посетил США с момента масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Сам Дмитриев в соцсети Х заявил, что якобы диалог между Россией и США является крайне важным и направлен на "процветание мира".

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
​ Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры США и РФ - что известно

Недавно президент США Дональд Трамп поставил России условие и пригрозил последствиями. Он заявил, что Штаты могут ввести против России вторичные санкции, если Путин "не справится со своей работой".

Кроме этого, Трамп установил Путину "психологический дедлайн" по прекращению огня в Украине. Президент США отметил, что давно и хорошо знает Путина. Также глава Штатов выразил уверенность, что лидер Кремля не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

Также, как ранее сообщал Главред, Трампу предложили дату прекращения огня в Украине. Этот день был бы наиболее благоприятным для прекращения огня без каких-либо условий.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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