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Хуже для РФ, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины

Юрий Берендий
3 апреля 2025, 04:32
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Милитаризованная Украина с двусторонними договорами с разными странами мира беспокоит Россию значительно больше чем членство в НАТО, отметил аналитик.
Хуже для РФ, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины
Загородний рассказал, что беспокоит Россию больше всего / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О чем сказал Загородний:

  • Россию беспокоит не членство в НАТО, а существование Украины
  • Проблемой для России станет не Украина в парализованном НАТО, а милитаризованная Украина

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО, но без официального вступления в Альянс, остается открытым. Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду оценил реалистичность такого сценария.

По его мнению, главным вызовом для России является не столько членство Украины в НАТО, сколько само ее существование, особенно как милитаризованного государства.

"Разве россиянам станет сложнее, если Украина будет в парализованном НАТО, и ей никто не будет давать возможности разворачивать войска против России? Гораздо большей проблемой для России будет Украина, пусть и не член НАТО, но с двусторонними договорами с разными странами, ракетами дальностью 2-3 тысячи километров, двумя тысячами штук, которые одним залпом уничтожат всю газотранспортную систему России", - сказал он.

Загородний также отмечает, что одним из ключевых факторов является готовность Украины к применению оружия. Он сравнивает европейский оборонный союз с общей армией НАТО, которая, например, подчиняется Германии. В такой модели территории Восточной и Центральной Европы могут рассматриваться как поле боя.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний спрогнозировал будущее НАТО, рассказал о "новом НАТО" и роли Украины в нем:

Однако, он подчеркивает, что если решения будут приниматься непосредственно в Украине или Польше, то стратегия изменится - главной задачей станет недопущение войны на собственной территории, а боевые действия могут быть перенесены на территорию России, что открывает возможности для превентивных ударов.

"Что здесь хуже для России? Или связанное по рукам, парализованное НАТО, или живой союз равных стран, которые координируют военную помощь и готовы прийти на фронт? Вот только протяженность линии фронта тогда будет две тысячи километров - от Норвегии до Черного моря. При всех понтах россиян для них это все достаточно сложно", - резюмировал эксперт.

вступление в НАТО инфографика
Какие страны стали членами НАТО и когда / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал заявление команды президента США Дональда Трампа о том, что вопрос предоставления Украине гарантий в соответствии с 5-й статьей Устава НАТО без официального вступления в Альянс остается открытым.

Президент Чехии Петр Павел отметил, что гарантии безопасности для Украины могут включать две составляющие: соглашение с США по минеральным ресурсам и поддержку европейских стран.

В то же время министр финансов США Скотт Бессант подчеркнул, что гарантии безопасности Украине будут предоставлять европейские государства, а не Соединённые Штаты, и призвал президента Владимира Зеленского учесть этот факт.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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война в Украине Тарас Загородний гарантии безопасности
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