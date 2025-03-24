Уиткофф пытается навязать Украине невыгодную сделку - Forbes

Уиткофф повторил слова российского диктатора Владимира Путина о "создании Украины", напомнили в Forbes.

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Уиткофф пытается навязать Украине невыгодную сделку / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Что сказал Уиткофф в интервью Такеру Карлсону

Знания Уиткоффа об Украине достаточно ограничены

Своими скандальными заявлениями об Украине спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф попытался создать условия для навязывания украиской стороне невыгодного соглашения о прекращении огня, пишет Forbes.

В издании напомнили, что в интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд спорных заявлений об Украине и причинах полномасштабной войны. Из-за этого аналитики усомнились в том, что спецпредставитель Трампа обладает необходимыми знаниями об Украине и РФ, чтобы выполнять свою работу.

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Журналисты отметили, что Уиткофф говорил о том, что главным препятствием на пути к миру якобы является то, что правительство Украины не признает оккупированные регионы российскими. Тем не менее в ходе интервью он даже не смог вспомнить названия этих территорий.

По словам Уиткоффа, с точки зрения Кремля "правильным" является то, что оккупированные территории Украины теперь находятся под контролем России.

"Слоном в комнате является то, что в Украине существуют конституционные вопросы относительно того, что они могут уступить в отношении передачи территории. Русские де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории?", - сказал спецпредставитель Трампа в интервью.

Более того, Уиткофф повторил слова российского диктатора Владимира Путина о "создании Украины". Он заявил, что в РФ воспринимают Украину как "фальшивую страну с регионами, которые по праву принадлежат Москве со времен Второй мировой войны". Спецпредставитель Трампа заверил, что именно это и стало причиной вторжения РФ в Украину.

Другим сомнительным заявлением Уиткоффа стало то, что покойный советский лидер Никита Хрущев подарил Украине ныне оккупированные Россией территории, которые якобы должны принадлежать России, поскольку многие жители говорят на русском языке. Также он сослался на "референдумы", которые оккупанты проводили в этих регионах, хотя даже Госдепартамент США называл их "фикцией".

"Глубина невежества просто поражает. Стив Уиткофф не только не может назвать пять украинских областей, которые он готов отдать России, но и считает, что они были переданы Украине еще Хрущевым", - заявил главный корреспондент Wall Street Journal по международным отношениям Ярослав Трофимов.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Фил Гордон также согласен с тем, что знания Уиткоффа об Украине достаточно ограничены и могут быть основаны на российской пропаганде.

"Также, похоже, он не знает, что большинство жителей всех этих регионов проголосовали за независимость от России в 1991 году, что Россия пыталась завоевать всю страну в 2022 году и что на самом деле на кону стоит принцип не брать силой даже спорную территорию", - сказал он в разговоре с журналистами.

Кроме того, бывший член парламента Великобритании от партии Тори и эксперт по российским вооруженным силам Боб Сили уверен в том, что Уиткофф просто повторяет пророссийские нарративы.

"Уиткофф явно не в своей тарелке и чрезвычайно плохо информирован. Он не знает названий территорий, о которых говорит. Говорить, что украинский народ хочет быть частью России - это абсолютный позор... Этот человек просто повторяет кремлевскую пропаганду", - сказал он.

В издании напомнили, что за исключением Крыма, РФ не контролирует всю территорию других областей и даже областные центры Запорожской и Херсонской областей.

"Предоставление России контроля над всеми областями, которые она не завоевала полностью на поле боя, даст ей плацдарм на правом берегу Днепра, что значительно облегчит ее военное продвижение дальше, в том числе в сторону Одессы", - считает профессор Сиракузского университета Брайан Тейлор.

Также Тейлор добавил, что главная проблема, которую не понимают Трамп и Уиткофф, заключается в том, что Путин не хочет мирной сделки, а стремится к победе, которую он определяет как порабощение Украины.

Помимо этого редактор журнала The Economist Шашанк Джоши был удивлен тем, что Уиткофф в интервью восхитился "добротой и интеллектом Путина".

"Россияне должны быть ошеломлены тем, что их противникам удалось найти, возможно, самого доверчивого человека на планете", - заявил он.

В издании подчеркнули, что независимо от того, доверчив Уиткофф или дезинформирован, он надеется создать условия для навязывания Украине невыгодного соглашения.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее у Трампа сделали важное заявление по переговорам с Украиной. Спецпредставитель Трампа отметил, что верит в намерения Путина прекратить войну и опроверг намерения РФ напасть на другие страны Европы.

Как ранее сообщал Главред, риторика Стива Уиткоффа, который ранее встречался с Владимиром Путиным в Москве и недавно публично повторил несколько российских пропагандистских тезисов, подрывает планы президента Дональда Трампа, заявили в американском Институте изучения войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии завершилась встреча украинской и американской команд. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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