"НАТО уже не работает": появился тревожный прогноз насчет гарантий для Украины

Важные заявления Коваленко:
- Украина сейчас нужна НАТО больше, чем НАТО Украине
- Само по себе НАТО уже не работает
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал утверждения команды президента США Дональда Трампа о том, что предоставление Украине гарантий, согласно 5 ст. Устава НАТО, без вступления в Альянс является открытым вопросом.
"Еще не факт, что это будет работать. На уровне дискуссии мы можем обсуждать этот вопрос. Но когда есть договоренности, но нет документа, который может что-то гарантировать, это не будет работать", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
При этом эксперт говорит о том, что в сложившейся ситуации, на сегодня, Украина нужна НАТО больше, чем НАТО Украине.
"Дает ли НАТО какие-то гарантии безопасности странам, которые являются членам Альянса? Да, дает. Согласно 5 ст. Устава НАТО, страны-члены начнут советоваться, кто чем может помогать, это первый этап: кто-то скажет, что предоставит танки, кто-то – что предоставит подразделения, Венгрия скажет, что "это не наша война", Словакия скажет то же самое. Все это продлится неделю. И за это время Эстония уже будет полностью оккупирована Россией, уже будет стоять вопрос Литвы, Латвии, а, может, и Польши. Вот как действует 5 статья", - отметил он.
Собеседник также напомнил о том, что речь идет о применении 5 статьи Устава НАТО для страны, которая не является членом Альянса.
"По моему мнению, это не будет работать вообще. Ведь само по себе НАТО уже не работает, а здесь еще и специфические уникальные условия. Еще один Будапештский меморандум? Нет, я в это не верю", - добавил Коваленко.
Смотрите видео - интервью Александра Коваленко:
Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.
Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.
Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
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Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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