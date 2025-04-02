Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня

Келлог подчеркнул, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет.

https://glavred.info/war/pridetsya-ustupit-kellog-rasskazal-kak-mozhno-dobitsya-prekrashcheniya-ognya-10652657.html Ссылка скопирована

Прекращение огня между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Украина и РФ близки к прекращению огня

После этого возобновить войну будет очень сложно

Трамп сможет добиться соглашения между двумя странами

Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня. Для такого шага необходимо согласовать условия двух стран. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

"Мы хотим добиться всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы этого достигнете, возобновить войну будет очень сложно. Вот во что я верю", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, сейчас нужно сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России, а затем "свести их вместе".

Келлог также добавил, что президент США Дональд Трамп контактирует как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, и он сможет добиться соглашения между двумя странами.

"И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется чем-то поступиться, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать", - подчеркнул спецпосланник Трампа.

Кэллог о прекращении огня между Украиной и РФ - видео:

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Соглашение о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Эксперты Института изучения войны говорили, что Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без каких-либо условий в течение трех недель.

Кроме того, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Читайте также:

Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред