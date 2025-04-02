Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня

Мария Николишин
2 апреля 2025, 22:08
320
Келлог подчеркнул, что ни одна из сторон не получит всего, чего хочет.
Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня
Прекращение огня между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Украина и РФ близки к прекращению огня
  • После этого возобновить войну будет очень сложно
  • Трамп сможет добиться соглашения между двумя странами

Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня. Для такого шага необходимо согласовать условия двух стран. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

"Мы хотим добиться всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня. Как только вы этого достигнете, возобновить войну будет очень сложно. Вот во что я верю", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, сейчас нужно сформировать договорные условия, то есть документы, в которых будут прописаны позиции Украины и России, а затем "свести их вместе".

Келлог также добавил, что президент США Дональд Трамп контактирует как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, и он сможет добиться соглашения между двумя странами.

"И я действительно верю, что мы стоим на пороге прекращения огня, но обе стороны должны будут пойти на компромисс. Ни одна из сторон не получит всего, чего хочет. Придется чем-то поступиться, чтобы прийти к решению. Но президент Трамп может это сделать", - подчеркнул спецпосланник Трампа.

Кэллог о прекращении огня между Украиной и РФ - видео:

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня
Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня
Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Соглашение о прекращении огня - что известно

Как сообщал Главред, представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля).

Эксперты Института изучения войны говорили, что Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без каких-либо условий в течение трех недель.

Кроме того, представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ оставляет за собой право не соблюдать тридцатидневный режим прекращения огня, потому что якобы Украина регулярно нарушает соответствующий мораторий.

Читайте также:

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине режим прекращения огня война России и Украины Кит Келлог Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавший

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавший

22:25Украина
Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня

22:08Война
Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

Идеальные прически для женщин старше 50 лет с седыми волосами

Идеальные прически для женщин старше 50 лет с седыми волосами

Последние новости

23:14

Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

22:38

Секрет урожая или лишняя работа: эксперт рассказал, нужно ли пасынковать томатыВидео

22:29

Отказался от еды: путинист Киркоров доводит себя до истощения после смерти отца

22:25

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов, есть пострадавший

22:08

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огняВидео

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
22:00

Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:30

Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видеоВидео

21:24

Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

21:22

Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

Реклама
21:18

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:00

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

20:58

Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

20:30

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

20:15

Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

20:13

Радость вредит собаке: ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвостаВидео

20:07

Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

19:57

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3Видео

19:44

Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

19:39

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

19:35

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Реклама
19:24

Избитая в Дубае модель пришла в себя: как будет давать показания

19:10

Как Путин смеется над Трампоммнение

19:03

"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах

18:49

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

18:43

Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна

18:16

Дело Коломойского против Вербицкого: суд встал на сторону бизнесмена

17:54

Коломойский в Израиле выиграл суд у ПриватБанка на 600 миллионов долларов

17:49

Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

17:37

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

17:34

"Янису будет не так стыдно": Седокова ответила на травлю после смерти мужа

17:27

Польша экстрадировала российского пропагандиста Молчанова: подробности

17:20

Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

17:11

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

16:50

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

16:43

Почти по 100 грн за куб: в одном из городов Украины подскочили тарифы на воду

16:35

Игнорировать нельзя: 5 видов боли, при которых следует немедленно обратиться к врачу

16:19

Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

15:42

Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом: "Бросаю вызов"

15:40

Плата за коммуналку снизилась на глазах: какие украинцы получат больше субсидий

Реклама
15:27

Россия может готовить мощный удар по Украине: названа главная цель обстрела

15:26

Перешел черту: наглый сын российского фигуриста публично оскорбил отца

15:09

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

15:05

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

15:00

Почему 3 апреля нельзя планировать важные дела: какой праздник, приметы

14:37

Во время правления Павелко исчезли 1,7 миллиарда гривень: СМИ опубликовали детали аудита УАФ

14:35

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

14:26

Маркеты Украины накручивают цены: сколько теперь будет стоить важная молочка

14:14

Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

14:10

ChatGPT назвал точные даты: когда лучше всего сажать картофель в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять