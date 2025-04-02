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Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

Мария Николишин
2 апреля 2025, 19:39обновлено 2 апреля, 21:43
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Американские чиновники все больше разочаровываются в Москве.
Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи
Прекращение огня между Украиной и РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Договориться о прекращении огня до Пасхи не получится
  • В США разочаровываются тактикой затягивания времени со стороны РФ
  • Администрация Трампа готова оказывать давление на Москву и Киев

Представители Белого дома признали, что президент США Дональд Трамп не обеспечит прекращение огня между Украиной и страной-агрессором Россией до Пасхи (20 апреля). Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что администрация Трампа "все больше разочаровывается" тактикой затягивания времени со стороны Кремля и готовится оказать давление на Москву и Киев, чтобы заставить их договориться об урегулировании.

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В издании добавляют, что американские чиновники уже несколько недель в частных разговорах жалуются на то, как "Киев ведет переговоры", а также на "сопротивление" соглашению с Вашингтоном по добыче полезных ископаемых и продвижению мирных переговоров.

"Однако в последние дни чиновники все больше разочаровываются в Москве", - говорится в сообщении.

Собеседники издания заявили, что во время телефонных разговоров и встреч на выходных представители Белого дома и Госдепартамента обсуждали, как заставить российского диктатора Владимира Путина согласиться на долгосрочную сделку.

Также они признали, что Путин активно этому противодействует, и рассмотрели возможные экономические и дипломатические меры давления.

Прекращение огня между Украиной и РФ - что известно

Как сообщал Главред, Россия отклонила предложенные Соединенными Штатами условия прекращения огня, заявив, что они не учитывают "коренные причины" конфликта.

Эксперты Института изучения войны также сообщали, что Россия вряд ли согласится на полное прекращение огня без каких-либо условий в течение трех недель, учитывая то, что Россия требовала от Запада определенного ослабления санкций в качестве предварительного условия для временного прекращения огня в Черном море.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявлял, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяется в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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