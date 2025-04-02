Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

Отказ России от мирных предложений США по окончанию войны в Украине может стать причиной серьезных проблем для Кремля из-за вторичных санкций Трампа.

https://glavred.info/war/rossiya-otkazalas-ot-mirnyh-iniciativ-ssha-kak-reagiruet-tramp-i-chto-zhdat-ukraine-10652543.html Ссылка скопирована

Трамп готовит масштабный удар по России - что ждет Путина / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Почему Россия отказалась от мирных инициатив США

Стоит ли ждать мирного соглашения в ближайшие месяцы

Какую цель выбрал Трамп для рокового удара по России

Дипломатические усилия по прекращению войны в Украине столкнулись с новыми препятствиями. Россия отклонила предложенные Соединенными Штатами условия прекращения огня, заявив, что они не учитывают "коренные причины" конфликта. В ответ президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией Москвы и пригрозил введением дополнительных санкций, в том числе вторичных тарифов на российскую нефть, если Россия не будет способствовать мирному урегулированию.

Главред собрал главное, что стоит знать об отказе РФ и что теперь ждет Россию.

видео дня

Россия отказалась от мирных предложений США

Москва не может принять предложения США по прекращению войны в Украине в их нынешнем виде, поскольку они не решают проблем, которые Россия считает первопричиной конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает Reuters.

Его комментарии свидетельствуют о том, что переговоры между Москвой и Вашингтоном зашли в тупик. Это подтверждает и заявление президента РФ Владимира Путина, который более двух недель назад отметил, что американские инициативы нуждаются в доработке.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который специализируется на американо-российских отношениях, отметил, что пока Москва не может продвинуться в достижении соглашения.

"Мы очень серьезно относимся к моделям и решениям, предложенным американцами, но мы не можем принять все это в нынешнем виде. Насколько мы видим, в них сегодня нет места для нашего главного требования - решить проблемы, связанные с первопричинами этого конфликта. Полностью отсутствует, и это надо преодолеть", - сказал Рябков в интервью российскому журналу "Международные отношения", опубликованном во вторник, которое цитируют государственные СМИ.

Отмечается, что российский диктатор и военный преступник Путин выдвигает три ключевых требования:

отказ Украины от вступления в НАТО,

признание российского контроля над четырьмя оккупированными областями,

ограничение численности Вооруженных сил Украины.

Киев же расценивает эти условия как требование капитуляции.

Стоит ли ждать мирного соглашения в ближайшие несколько месяцев

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние дни обсуждали возможность того, что США не смогут заключить мирное соглашение по Украине в ближайшее время. В связи с этим разрабатываются новые стратегии давления как на Киев, так и на Москву, сообщили Reuters два американских чиновника, знакомые с ситуацией.

"В течение последних дней высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали вероятность того, что США не смогут обеспечить достижение мирного соглашения в Украине в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву", - отмечается в сообщении Reuters.

В начале своей каденции президент Дональд Трамп и его советники стремились достичь полного прекращения огня до весны, а затем заключить долговременное мирное соглашение. Однако пока эти договоренности не выглядят реалистичными, что повышает риск затягивания войны и необходимость усиленной поддержки Украины со стороны Запада.

Такой сценарий противоречит риторике Трампа, который называет себя мастером сделок и неоднократно заявлял о скором завершении войны. В то же время американские чиновники уже несколько недель выражают недовольство тем, как Киев ведет переговоры, в частности по соглашениям с США о добыче полезных ископаемых. Однако в последнее время разочарование растет и в отношении Москвы.

"Во время ряда встреч и звонков на выходных чиновники в Белом доме и Государственном департаменте признали, что президент России Владимир Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное мирное соглашение, и обсудили, какие экономические или дипломатические санкции могли бы подтолкнуть Россию к заключению соглашения, если такие вообще возможны", - сообщили источники.

Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Увеличение критики в адрес Кремля, в том числе со стороны Трампа, сигнализирует об изменении позиции администрации относительно готовности РФ к переговорам. Хотя конкретные меры пока неопределены, один из высокопоставленных чиновников отметил, что Белый дом рассматривает возможность введения дополнительных тарифов и санкций против России.

Трамп пошел против идей Путина

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин 27 марта заявил о необходимости введения в Украине "временного управления под эгидой ООН" для организации выборов. Только после этого, по его словам, Россия будет готова к мирным переговорам о прекращении войны. Путин также неоднократно называл президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным" и настаивал на проведении выборов.

В ответ пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что администрация Дональда Трампа работает над полным прекращением боевых действий между Россией и Украиной, а также над переговорами для "окончательного и длительного урегулирования" войны. По ее словам, Вашингтон взаимодействует с обеими сторонами, чтобы организовать переговорный процесс.

"Да, мы знаем, что Россия предлагала временную администрацию в Украине, но ее не одобрил президент Трамп. Украина является конституционной демократией, и ее управление определяют Конституция и украинский народ", - заявила Брюс.

Трамп "зол" на Путина

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за заявлений российского диктатора Владимира Путина о легитимности Владимира Зеленского и идею введения в Украине "временной власти". Он пригрозил Кремлю усилением давления в случае блокирования мирных переговоров. Такие заявления Трамп сделал в интервью NBC News.

"Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что в этом виновата Россия, - а это может быть и не так, - но если я буду считать, что в этом виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России", - сказал Трамп.

Американский лидер также пояснил, что новые тарифы будут предусматривать запрет на ведение бизнеса в США для компаний и стран, которые будут покупать российскую нефть. Он анонсировал введение пошлины в размере 25-50%.

Трамп подчеркнул, что Путин осведомлен о его жесткой позиции, хотя в то же время подчеркнул, что поддерживает "очень хорошие отношения" с российским президентом.

"Мой гнев быстро рассеется... если он поступит правильно", - сказал Трамп.

Кроме того, он сообщил, что планирует переговоры с Путиным на этой неделе.

Впоследствии Трамп заявил, что не исключает введения вторичных санкций против России, если Кремль не выполнит свои обязательства. Однако он выразил уверенность, что Путин придерживается условий соглашения.

"Я хочу, чтобы он (Путин - ред.) заключил соглашение, чтобы мы остановили убийство российских солдат, украинских солдат и других людей", - отметил президент США в ответ на вопрос о возможности усиления санкционного давления на РФ.

В то же время американский президент отметил, что и Украина должна выполнить свою часть договоренностей. В этом контексте он упомянул о том, что Зеленский пытается пересмотреть соглашение по редкоземельным ископаемым, не уточнив, что США в последний момент предложили другой вариант соглашения.

Какой удар готовит Трамп для Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин намеренно затягивает переговорный процесс. Об этом сообщила журналистка Fox News в Белом доме Джеки Генрих.

"Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил FOX, что президент Дональд Трамп разочарован позицией Владимира Путина и считает, что Россия намеренно затягивает комплексные переговоры о прекращении огня", - написала она в заметке в X.

По данным ее источников, в Белом доме обсуждается возможный "план действий", предусматривающий усиление контроля за соблюдением санкций. Сейчас их уровень эффективности оценивается лишь на "3 из 10" по неформальной шкале.

Одним из направлений усиленного давления может стать борьба с так называемым "теневым флотом" РФ - судами, которые транспортируют нефть в обход санкций, в частности через Балтийское море.

"Мне сказали, что сейчас применение санкций является низким - неофициально оценивается примерно на "уровне 3 из 10" - и запрет российского "теневого флота", который перевозит незаконную нефть через Балтийское море, будет легкой мишенью для давления", - сообщила Джеки Генрих.

По информации FOX, большинство этого флота уже находится под санкциями, однако около 70% нелегальных нефтяных операций России осуществляется именно с его помощью.

Что такое вторичные санкции на нефть и как они повлияют на Россию

Доктор экономических наук, соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев в интервью Главреду отметил, что если США действительно введут вторичные санкции на российскую нефть и они будут иметь реальные последствия, то это может стать серьезным вызовом для Москвы. Ведь все ограничения, введенные за последние два года, существенно не повлияли на российскую нефтяную торговлю.

"Все, что произошло - это лишь закрытие европейского рынка. Однако нефть - это биржевой товар. Если ее продают в Индию, Китай или Пакистан, Россия несет убытки из-за скидок, но в целом это не критично. Для российского бюджета продажа нефти по 75 или по 65 долларов за баррель - не самый принципиальный момент. Главное - сохранять объемы поставок, и Путину удалось этого добиться. Объемы поставок примерно такие же - снижение экспорта составило около 10-12% по сравнению с 2021 годом. То есть катастрофы нет. Запад не смог создать серьезные препятствия для торговли нефтью - ни через запрет страхования, ни через ограничения на перевозки. Мы видели, что РФ был сформирован теневой флот, появились фальшивые сертификаты, и до поры, до времени это сходило с рук", - сказал Иноземцев.

Эксперт пояснил, что в случае введения новых санкций Трамп фактически поставит страны перед выбором: либо покупать российскую нефть со скидкой 25-30% (то есть с фактической пошлиной), либо, если закупки осуществляются без дисконта, потерять возможность торговли с США. Для Китая такой вариант пока маловероятен, как и для Индии. Турция, Индия и Китай вряд ли будут рисковать сотрудничеством с Америкой ради доступа к российской нефти.

Если эти ограничения будут реализованы, Россия может потерять десятки миллиардов долларов, что станет самым большим финансовым ударом для нее с момента ареста ее активов. Однако, по словам Иноземцева, на этом положительные последствия заканчиваются.

"Негативная сторона в том, что, честно говоря, я очень сомневаюсь, что такой шаг будет сделан. Судя по всему, Путин разозлил Трампа - так же, как в свое время это сделал Зеленский. Однако что из этого будет дальше, мы не знаем", - сказал он.

Он также отметил, что Трамп имел напряженные отношения с Зеленским, которые постепенно налаживаются. В то же время его отношения с Путиным изначально были более доверительными, хотя это, вероятно, является иллюзией, которой Трамп пока придерживается.

"Я бы больше поставил на вероятность того, что Трамп, обидевшись на Путина, просто перестанет заниматься этой темой и оставит ее на откуп европейцам. Он может сказать: "Ну, ребята, у вас там идет война, мы далеко, нам это не интересно. Мы старались, сделали все, что могли. Путин не хочет одного, Зеленский не хочет другого. Разбирайтесь сами". Поэтому сомневаюсь, что Трамп будет жестко давить на Россию, особенно с учетом его текущих проблем, например, в Иране и на Ближнем Востоке. Честно говоря, я был бы очень рад, если бы все произошло именно так. Но у меня большие сомнения, что это произойдет", - резюмировал Иноземцев.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред