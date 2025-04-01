Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев

Трамп поставит страны, которые торгуют с РФ, перед выбором - либо продолжить покупку нефти, либо потерять рынок в США, считает экономист.

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Дональд Трамп пригрозил Путину новыми санкциями / Коллаж Главред

​На фоне затягивания Кремлем переговоров о прекращении огня в Украине, президент США Дональд Трамп разразился новой порцией заявлений в отношении России и Украины. В частности, американский лидер заявил о возможности введения вторичных санкций в отношении российской нефти на мировом рынке и серьезными проблемами Киеву в случае отказа от подписания договора о редкоземельных металлах.

В интервью Главреду доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев рассказал, почему Трамп заговорил о новых санкциях для РФ, почему разработки редкоземельных металлов США и России бесперспективны и при каких условиях Трамп переложит ответственность за войну в Украине на Европу.

Трамп накануне пригрозил Путину введением вторичных санкций на нефть. Как бы вы оценили эти действия - насколько эти меры могут быть ощутимы для России?

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Если они действительно будут введены и будет иметь последствия, то, конечно, это очень опасное явление. Потому что все, что было сделано за последние два года против России, по большому счету с точки зрения торговли нефтью, серьезных ударов нанесено так и не принесло.

Все, что произошло – это лишь закрытие европейского рынка. Однако нефть — это биржевой товар. Если ее продают в Индию, Китай или Пакистан, Россия терпит убытки из-за скидок, но в целом это не критично. Для российского бюджета продажа нефти по 75 или по 65 долларов за баррель – не самый принципиальный момент. Главное — сохранять объемы поставок, и Путину удалось этого добиться. Объемы поставок приблизительно такие же – снижение экспорта составило порядка 10–12% по сравнению с 2021 годом. То есть катастрофы нет. Запад не смог создать серьезные препятствия для торговли нефтью — ни через запрет страхования, ни через ограничения на перевозки. Мы видели, что РФ был сформирован теневой флот, появились фальшивые сертификаты, и до поры, до времени это сходило с рук.

Если Трамп введет новые ограничения, он фактически поставит выбор перед странами: либо покупать российскую нефть со скидкой 25–30% (фактически введя пошлину), либо, если закупки идут без скидки, лишиться торговли с США. Для Китая такой сценарий невозможно себе представить в ближайшее время, как, наверное, и для Индии. Турция, Индия, Китай не станут бежать за российской нефтью, если это чревато отсутствием торговли с Америкой.

Поэтому, в принципе, если эти меры будут введены, Россия потеряет десятки миллиардов долларов. Это будет сильный удар - наверное, самый сильный со времен ареста активов. Но на этом положительные моменты заканчиваются.

Отрицательная сторона в том, что, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что такой шаг будет сделан. Судя по всему, Путин разозлил Трампа — так же, как в свое время это сделал Зеленский. Однако что из этого последует, мы не знаем.

С Зеленским тоже был скандал, были обиды, но в итоге все как-то постепенно налаживается. С Путиным у Трампа изначально были более доверительные отношения. Скорее всего, это, конечно, его собственный самообман, но пока он действует.

Я бы больше поставил на вероятность того, что Трамп, обидевшись на Путина, просто перестанет заниматься этой темой и оставит ее на откуп европейцам. Он может сказать: "Ну, ребята, у вас там идет война, мы далеко, нам это не интересно. Мы пытались, сделали все, что могли. Путин не хочет одного, Зеленский не хочет другого. Разбирайтесь сами".

Поэтому сомневаюсь, что Трамп будет жестко давить на Россию, особенно с учетом его текущих проблем, например, в Иране и на Ближнем Востоке. Честно говоря, я был бы очень рад, если бы все произошло именно так. Но у меня большие сомнения, что это произойдет.

Тогда с какой целью Трамп сейчас может прибегать к таким заявлениям, если он не планирует вводить санкции?

К сожалению, в последнее время Трамп ведет себя довольно странно, и он делает такое количество разного рода заявлений, что они просто стремительно девальвируются. За огромным потоком слов часто вообще ничего не стоит. Поэтому крайне сложно сказать, чего от него можно ожидать.

Например, вот сейчас он предложил новое соглашение с Украиной по недрам. Понятное дело, что Украина его не подпишет. Ну и что дальше? Ничего. Никто радикально не изменит своего отношения к Украине, Америка не перейдет на российскую сторону из-за того, что Украина не подписала соглашение. Соответственно, Путин просто проигнорирует предложения Трампа.

Та же ситуация и с санкциями. Он не начнет бомбить Россию, ни разгонять нефть до 100 долларов за баррель. Хотя очевидно, что если такие санкции действительно будут введены, объемы российской нефти на рынке сократятся, что приведет к росту цен. И вместо выполнения предвыборного обещания о нефти по 40 долларов,Трамп получает нефть по 100 — из-за ограничения российских поставок и угроз разбомбить Иран. То есть получится результат, противоположный тому, что он сам обещал.

Вот это как раз то, что у него сейчас и происходит. Он говорил про невероятный подъем, но рынки сыплются, ВВП в первом квартале оказался вблизи нуля после довольно успешного роста в прошлом году. Никто из союзников его не слушает. Гренландия не оккупирована, Канада — враг. В общем, получается, что у него все идет, если не совсем наоборот, то очень близко к тому.

Говоря о вторичных санкциях, то на что они гипотетически могут распространяться, если когда-либо будут введены?

Если судить по словам Трампа, он сказал, что вводит пошлины на российскую нефть в размере 25–50%. Допустим, 25%. А, это значит, что фактически речь идет о введении пошлин на российскую нефть, которая поставляется в другие страны. Это само по себе довольно сложная схема. Получается, что Трамп говорит: "Если вы покупаете российскую нефть, то либо платите за нее на 25% дороже, либо отдаете мне эту разницу?". В международном праве не существует понятий и механизмов, позволяющих одной стране, какой бы мощной она ни была, диктовать другим, по каким ценам и у кого им покупать сырье. Это просто нонсенс. Индия, например, может ответить: "Мы покупали и будем покупать — это наши собственные интересы".

То есть единственный возможный вариант в данном случае — это введение ограничений на поставки из Индии, например. Американцы могут пойти на такой шаг, хотя это серьезно подорвало бы доверие к ним. Ведь если они начнут ограничивать торговлю с третьими странами из-за собственных геополитических интересов, это вызовет негативную реакцию на международной арене.

В Китае Трамп уже повысил пошлины на сталь до 25% и хочет поднять их еще выше – до 50%. Возможно, он может поступить так же и с Индией. Если это действительно произойдет, конечно, китайцы откажутся от российской нефти. Для них это не станет критической потерей – нефть на мировом рынке можно купить. Однако она явно будет стоить дороже.

Сейчас Россия поставляет порядка 6 млн баррелей нефти в день. Это примерно 6% мирового потребления и, вероятно, 12–14% международной торговли нефтью. Если Трамп реально предпримет что-то против покупателей российской нефти, цены сразу поднимутся выше 90 долларов за баррель. Зачем ему это? Я не понимаю. Подозреваю, что в какой-то момент он опомнится. Но, возможно, и нет.

А увеличение добычи со стороны стран ОПЕК (помимо России) может как-то выровнять эту ситуацию?

Может, но не сразу. Повышение добычи, безусловно, может состояться, если российскую нефть заблокируют и, как следствие, цены пойдут вверх. Страны ОПЕК не заинтересованы в резких колебаниях. Если, допустим, цены пробьют отметку в 90 долларов за баррель, они, безусловно, увеличат добычу. Ведь этот уровень для них комфортен, и они будут стремиться к его устойчивости. Они возблагодарят Аллаха и начнут качать нефть по 90 долларов в больших объемах.

Однако резервные мощности, которые могут быть задействованы, составляют всего около 2–2,5 млн баррелей в сутки. Американцы, без каких-либо ограничений, могли бы нарастить добычу еще на миллион баррелей, но на это потребуется около года. Таким образом, если полностью перекрыть российскую нефть, из 6 млн выпавших баррелей около 3 млн удастся заместить довольно быстро — в течение 2–3 месяцев. А оставшиеся 3 млн будут замещаться минимум два года.

Но еще раз повторю, это будет кардинальное изменение правил игры. Россия получит самый серьезный удар с февраля 2022 года, однако это приведет в движение многие силы в мировой экономике.

То есть, наверное, это возможно. Вопрос в решимости. Сейчас инфляция в США составляет 2,9%, что уже выше, чем предполагалось. Если цена нефти повысится до 90 долларов за баррель, инфляция вырастет еще на 0,3–0,4 процентного пункта, что приведет к росту процентных ставок.

Это абсолютно противоречит тому, что обещал Трамп, когда шел на выборы, вот в чем дело. А его популярность и так не блещет. И делать ровно то, что никому в Америке не нравится? Может быть, у него на это есть свои причины, но, по большому счету, это накладно.

Потому что, находясь в Америке, я могу сказать: большинство населения вообще не интересуется украинской темой. А вот цены на бензин волнуют всех очень сильно. Избиратели, которые голосовали за Трампа, поддержали его как человека, который обеспечит экономический рост, снизит цены на бензин, сократит государственные расходы и так далее — а вовсе не как того, кто будет "утихомиривать" Путина. Поэтому, если он предпримет такие шаги, это, мягко говоря, создаст для него неблагоприятный политический фон.

Но, опять же, Трамп — человек импульсивный, малопредсказуемый. Если он не увидит результатов по ключевым направлениям своей политики, он вполне может пойти ва-банк и предпринять что-то радикальное. Я этого не исключаю. Однако вероятность того, что он решится на жесткие действия против России, я бы оценил максимум в 30%.

Скорее всего, так же, как он называл Зеленского диктатором, потом Трамп скажет, что вообще этого не помнит. То же самое и с пошлинами: сначала объявит 20%, а потом заявит, что что-то не то наговорил. Думаю, все этим и закончится.

Уже несколько раз звучали заявления в отношении отдельных стран — Канады, Мексики. Сейчас появилась информация, что Трамп якобы может ввести такие пошлины в отношении торговли со всеми странами мира. Каковы перспективы? К чему это может привести для мировой экономики?

Для мировой экономики это не приведет к серьезным последствиям. А вот для американской экономики и некоторых других стран это вызовет проблемы. Например, сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Трамп хочет со среды ввести 25% пошлины на все автомобили, ввозимые в США. Это возможно, и в течение месяца-полутора ажиотажный спрос приведет к распродаже всех запасов у автодилеров.

Но что произойдет потом? Когда эти запасы закончатся, спрос, скорее всего, будет удовлетворен на несколько месяцев вперед. В результате американские автозаводы столкнутся с проблемой сбыта собственной продукции. Импортные машины начнут поступать в меньших объемах, потому что спрос на них снизится. Таким образом, Трамп фактически подорвет позиции американского автопрома, по крайней мере, на ближайший год.

Уже появились первые реакции на повышение пошлин: в пятницу акции General Motors упали на 8%. И, думаю, это не предел.

То есть, во-первых, это удар и по собственной экономике, и, главное, по избирателям, которые не захотят платить дороже. Во-вторых, конечно, деньги могут прийти, и заводы, расположенные в Мексике, могут переместиться в Америку. Например, ходили слухи, что Rolls-Royce готов инвестировать крупные средства в полноценное сборочное предприятие в США. Volkswagen, возможно, будет готов перенести заводы из Мексики. Наверняка японцы тоже локализуют свои производства. Все это наверняка случится, но для этого политика должна быть предсказуемой и сохраняться хотя бы 5–10 лет.

Если же Трамп отменит пошлины через год, это станет сигналом, что ему доверять невозможно. Мы уже видели, как вводили пошлины, затем их откладывали, потом оказывалось, что это всего лишь способ запугивания — например, европейцев, которые хотели ввести пошлины на американский виски.

Так что все должно каким-то образом устаканиться. Пошлины в 25% можно ввести на все автомобили, холодильники и многое другое. Пожалуйста, вводите 100% пошлину на смартфоны — и в течение двух лет крупнейшие производители, включая Apple, вернут свои заводы из Китая.

Это возможно и даже вполне реалистично, потому что сейчас, при таком уровне автоматизации, стоимость сборки телефонов уже мало зависит от уровня зарплат в Китае. Это уже вполне можно релоцировать обратно.

В Китае вся эта производственная база начала уходить еще в девяностые годы, когда доля зарплаты в себестоимости составляла 30–40%. Сейчас, думаю, это около 15%. При этом в Китае стоимость рабочей силы значительно выросла. Поэтому идея возвращения производства в Америку не выглядит безумной — ее можно реализовать.

Трамп талдычит о ней еще с прошлого срока, да и идея сама по себе не глупая. Но вопрос в том, что такие инициативы должны быть частью национальной стратегии и реализовываться на протяжении около 20 лет. Тогда это может дать хороший результат: появится больше рабочих мест, усилится конкуренция, возрастет уровень инноваций. Но нельзя пытаться сделать это за первые 50 дней в Белом доме. Ведь с таким напором и шатаниями ситуацию можно только ухудшить.

Что Трамп обещал избирателям / Инфографика Главред

Также появилась информация, что Европа хочет полностью закрыть свои рынки для американских товаров.С учетом того, о чем вы сейчас говорили, насколько серьезно это может ударить по американской экономике и по отношениям между Европой и США?

Американский импорт, как из Китая, так и из Европы, снижается, но с разной динамикой. Импорт из Китая сокращается, тогда как из Европы остается относительно устойчивым. Сейчас объем импорта из Китая составляет примерно 350–400 млрд долларов в год, а из Европы — чуть больше, порядка 700 млрд.

В сумме это около 1 трлн долларов импорта в год, при размере американской экономики в 30 трлн. То есть это всего 3% ВВП — на мой взгляд, не критично. Если говорить об импорте из Европы, то США в основном торгуют с европейцами схожими группами товаров.

С Китаем же наблюдается сильный дисбаланс: оттуда поступают электроника, игрушки, мебель и другие массовые товары, тогда как США экспортируют более узкоспециализированную продукцию — в том числе космическую технику, продовольствие, соль, топливо (включая СПГ). С Европой торговый баланс более равномерный, поскольку в основном идут промышленные товары схожих категорий. Поэтому, если вдруг импорт из Европы прекратится, американцы смогут его успешно заместить.

Европейцы тоже от этого не умрут.

Американский рынок безумно выгодный, потому что он намного более дорогой, чем европейский. Европейцы продают свои товары в США дороже, чем у себя дома, что, естественно, является для них плюсом. Полный разрыв экономических отношений между Европой и США может привести к коррекции ВВП в каждом случае даже не на полпроцента, а меньше.

При этом важно учитывать, что между Европой и Америкой существует огромное инвестиционное партнерство. На самом деле, сложно представить, насколько много американских компаний фактически принадлежат европейцам.

Например, знаменитая автобусная компания Greyhound, знакомая по многим американским фильмам 1960-х годов, уже давно является европейской. Кроме того, значительная часть американского ритейла также находится в собственности европейских компаний.

Огромное количество производств, недвижимости (real estate) и других активов находится во владении как американских, так и европейских компаний.

То же самое и в обратном направлении: в Европе сосредоточено огромное количество американских инвестиций, и они продолжат функционировать, как и прежде. Здесь речь идет не только о поставках товаров — экономика США и Европы тесно взаимосвязана, и обе стороны сильно зависят друг от друга.

Однако сегодня торговля уже не является тем инструментом, разрушение которого вызовет глобальный экономический кризис. В Азии ситуация может быть иной, поскольку ее экономики более ориентированы на экспорт. Но в США и Европе это не так. Европейцы часто заявляют, что их экспорт составляет почти 50% ВВП, что вызывает тревогу. Но на самом деле большая часть этого экспорта остается внутри ЕС.

Если рассматривать экспорт за пределы Евросоюза и экспорт США за пределы их внутреннего рынка, то их масштабы примерно сопоставимы — около 11-12% ВВП. Экономики такого масштаба являются самодостаточными, и их не завалить такого рода проблемами.

Было заявление уполномоченного президента РФ по международному сотрудничеству Кирилла Дмитриева о начале переговоров с США по редкоземельным металлам. Не могли бы вы разъяснить, в чем могут пересекаться интересы США и России в этом вопросе?

Честно говоря, я вообще не вижу здесь предмета для обсуждения. В России есть очень мало чего предложить американцам. Есть возможности для некоторых вещей, например, по газу, если американцы сумеют договориться с европейцами, что они закупят газ у России и продадут его Европе. Это можно сделать, но европейцы этого не хотят.

И это единственный шанс для американцев войти в российскую проблематику и что-то здесь заработать.

Все, что касается редкоземельных металлов, добычи газа на арктическом шельфе и прочего – это просто сказки. Это десятки миллиардов долларов вложений в непредсказуемый путинский рейх, где у тебя все отнимут завтра (несмотря на то, что американцы вложатся) и без понимания перспектив заработка.

Все геологические базы, которые сейчас есть в России – это просто фальшивка. Если Трамп полезет туда, он просто клинический идиот. Так же как, извините, в Украине. Я думаю, что разрабатывать редкоземельные металлы в Украине в нынешних условиях — это просто стрелять себе в висок.

Хотя в юго-восточной Азии этих месторождений просто тьма. Китай — прекрасный поставщик и будет гнать за свой счет, только покупай. Зачем правой ногой чесать левое ухо, я не понимаю.

Ну, а по вашему мнению, с какой целью тогда Трамп это продвигает, если это действительно бесперспективно?

Я не могу ответить на этот вопрос. Это очень странный подход. Территории, ресурсы, контроль в наше время – это дикая обуза, просто удавка на шею. Нефть, металлы – все, что угодно и везде продадут, если ты принесешь большой кошелек с кучей долларов. Зачем лезть куда-то разрабатывать что-то в непредсказуемой обстановке, я не могу объяснить.

По словам Трампа, Зеленский якобы пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и грозит ему серьезными проблемами. Как, по вашему мнению, могут проявиться эти проблемы? Что он может иметь в виду? Каковы перспективы, если Украина не подпишет соглашение?

Проблем может быть много. США действительно могут заморозить помощь и остановить военные поставки, разведданные и все такое прочее. Они могут, в конце концов, и европейцам поставлять оружие, если оно производится по американским лицензиям или было закуплено у американцев, типа тех же истребителей. То есть здесь возможностей бесконечное количество.

Вообще вся эта история с договором о ресурсах с Украиной для меня непонятна. Это крайне неблаговидное поведение со стороны Трампа — нарушение обязательств, данных предшественником, и непонятно, в чем его интерес в этой ситуации. Что он хочет получить: покрасоваться перед избирателями, сказав, что вернет деньги Байдена, которые тот растранжирил? Может быть. Но что дальше? Через некоторое время, к концу срока, выяснится, что он ничего не вернул, что оттуда все равно ничего не прибыло. То есть, я не могу это комментировать, потому что я не Трамп, и его мотивация мне не ясна.

Вы в начале говорили о том, что Трамп в какой-то момент может вообще отказаться от решения "украинского вопроса" и переложить всю ответственность на Европу.Если это произойдет, какие варианты будут у Европы? Насколько тогда возрастут риски для Украины?

Риски увеличиваются, и серьезно. У Европы есть много вариантов, возможностей, но нет желания. В принципе, Европа легко может заменить американцев с точки зрения финансирования Украины и военного обеспечения. Но готова ли она к этому? Здесь вопрос исключительно политической воли.

Понимаете, европейцы за первые 7 недель ковида 5 лет назад выделили 2 триллиона долларов, а сейчас за 3 года войны в Украине выделили 200 миллиардов. А почему бы не больше? То есть то, что они могут сделать, у меня нет ни малейших сомнений. Но они не хотят – они боятся Путина и его непредсказуемости, боятся того, что их налогоплательщики начнут недовольствоваться, что у них социальное обеспечение упало, что долг вырос и так далее. Посмотрим, что сумеет изменить новый канцлер Германии Мерц, но их нерешительность просто вопиющая.

Европа все последние годы пытается доказать себе, что она гораздо слабее, чем есть на самом деле. И у нее это в какой-то мере, к сожалению, получается. Потому это вопрос исключительно желания – возможности для этого есть.

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Кто такой Владислав Иноземцев Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014). В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию". Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

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