Переговоры закончились: Евросоюз готовит трибунал для Путина

Следующим шагом будет политическое рассмотрение документов для создания трибунала.

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В ЕС хотят справедливого наказания России за ее преступления в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Что сказала Каллас:

В ЕС закончили технические переговоры по созданию спецтрибунала по наказанию РФ

Политическое рассмотрение документов для создания трибунала начнет Совет Европы

Европейский Союз закончил технические переговоры для создания специального трибунала по наказанию преступников, которые совершали агрессию против Украины, в том числе кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом во время дебатов Европейского парламента "Военные преступления России в Украине: быть вместе с Украиной и отстаивать справедливость" заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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По ее словам, вскоре Совет Европы начнет политическое рассмотрение документов, включая проект устава. Кроме этого ЕС работает с международными партнерами над созданием Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и поддерживает Реестр убытков.

"По конкретному преступлению агрессии (России против Украины) Евросоюз возглавляет работу над созданием специального трибунала. Юридические эксперты недавно завершили технические переговоры по его созданию", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что только справедливость даст каждой украинской семье необходимый для движения вперед к светлому будущему душевный покой.

Спецтрибунал для Путина - что известно

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.

Ранее Главред писал, что по информации СМИ обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России.

Накануне также комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.

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Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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