Переговоры закончились: Евросоюз готовит трибунал для Путина

Что сказала Каллас:
- В ЕС закончили технические переговоры по созданию спецтрибунала по наказанию РФ
- Политическое рассмотрение документов для создания трибунала начнет Совет Европы
Европейский Союз закончил технические переговоры для создания специального трибунала по наказанию преступников, которые совершали агрессию против Украины, в том числе кремлевского диктатора Владимира Путина.
Об этом во время дебатов Европейского парламента "Военные преступления России в Украине: быть вместе с Украиной и отстаивать справедливость" заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
По ее словам, вскоре Совет Европы начнет политическое рассмотрение документов, включая проект устава. Кроме этого ЕС работает с международными партнерами над созданием Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и поддерживает Реестр убытков.
"По конкретному преступлению агрессии (России против Украины) Евросоюз возглавляет работу над созданием специального трибунала. Юридические эксперты недавно завершили технические переговоры по его созданию", - сказала она.
Каллас подчеркнула, что только справедливость даст каждой украинской семье необходимый для движения вперед к светлому будущему душевный покой.
Спецтрибунал для Путина - что известно
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что все хотят видеть главу Кремля Владимира Путина на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Его будут судить после победы Украины. Надо провести настоящий и справедливый процесс, чтобы агрессия, которую совершила Россия против мирных украинцев, не повторилась.
Ранее Главред писал, что по информации СМИ обновленное лейбористское правительство Великобритании стремится "влить энергию" в спецтрибунал за преступления страны-агрессора России.
Накануне также комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании специального трибунала для России.
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Кто такая Кая Каллас?
Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.
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