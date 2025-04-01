Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Что сделает Трамп, если Украина откажется от соглашения об ископаемых - Иноземцев

Мария Николишин
1 апреля 2025, 17:00
227
Непонятно, почему Трамп увлекся соглашением о полезных ископаемых.
Что сделает Трамп, если Украина откажется от соглашения об ископаемых - Иноземцев
Какой будет реакция Трампа на отказ подписывать соглашение об ископаемых / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Ключевые тезисы:

  • Трамп заявлял, что если Зеленский не подпишет соглашение об ископаемых, то Украину ждут проблемы
  • В частности, США могут заморозить помощь и остановить военные поставки
  • История с договором о ресурсах является непонятной

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский якобы пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам. Американский лидер пригрозил Украине серьезными проблемами из-за этого. Доктор экономических наук, соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев предположил, как могут проявиться эти проблемы.

В частности, по его словам, проблем может быть много.

видео дня

"США действительно могут заморозить помощь и остановить военные поставки, разведданные и все такое прочее. Они могут, в конце концов, и европейцам поставлять оружие, если оно производится по американским лицензиям или было закуплено у американцев, типа тех же истребителей. То есть тут возможностей бесконечное количество", - сказал он в интервью Главреду.

Иноземцев добавил, что эта история с договором о ресурсах с Украиной для него непонятна.

"Это крайне неприличное поведение со стороны Трампа - нарушение обязательств, данных предшественником, и непонятно, в чем его интерес в этой ситуации. Что он хочет получить: покрасоваться перед избирателями, сказав, что вернет деньги Байдена, которые тот профукал? Возможно. Но что дальше? Через некоторое время, до конца срока, выяснится, что он ничего не вернул, что оттуда все равно ничего не прибыло. То есть я не могу это комментировать, потому что я не Трамп, и его мотивация мне не понятна", - подчеркнул доктор экономических наук.

Что сделает Трамп, если Украина откажется от соглашения об ископаемых - Иноземцев
Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных металлах - что известно

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение по ископаемым, и сейчас Киев получил "предложение на развитие, и, соответственно, новый текст соглашения".

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. По его словам, США постоянно меняют условия.

Читайте также:

Кто такой Владислав Иноземцев

Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия.

Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014).

В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию".

Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владислав Иноземцев Соглашение о полезных ископаемых
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Проведение выборов в Украине летом 2025 года: в Раде сделали заявление

Проведение выборов в Украине летом 2025 года: в Раде сделали заявление

18:01Война
Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами": у Зеленского ответили

Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами": у Зеленского ответили

17:28Политика
Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

16:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Звезда "Скаженого весілля" раскрыла правду про Юрия Горбунова вне камер

Звезда "Скаженого весілля" раскрыла правду про Юрия Горбунова вне камер

Последние новости

18:01

Проведение выборов в Украине летом 2025 года: в Раде сделали заявление

18:00

Переговоры закончились: Евросоюз готовит трибунал для Путина

17:44

Штраф за зимние шины - сколько и в каком случае придется заплатить

17:33

Некоторым водителям разрешили ездить полосой общественного транспорта - МВД

17:28

Трамп пригрозил Украине "серьезными проблемами": у Зеленского ответили

Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за носРоссийское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос
17:00

Что сделает Трамп, если Украина откажется от соглашения об ископаемых - Иноземцев

16:57

"Мы ее ждали": российские спецслужбы сделали заявление о Пугачевой

16:55

РФ может готовить массированную атаку на Украину: Ступак предупредил об опасности

16:37

Доллар ушел в крутое пике: сколько будет стоить валюта 2 апреля

Реклама
16:29

5 знаков зодиака, которые не умеют обманывать

16:15

Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

16:03

Враг готовится форсировать Днепр: Братчук рассказал, как изменилась ситуация

15:57

ВСУ смогли отбить позиции на ключевом для Путина направлении - детали

15:43

Кочаны не завяжутся: что нельзя сажать рядом с капустой

15:17

Все может закончиться бедой: что нельзя делать 2 апреля, приметы

15:09

США могут покупать газ у России и перепродавать Европе - Иноземцев

15:01

Молодой российский актер собрался воевать против Украины

14:43

В Австрии бус с украинцами протаранил грузовик: 10 пострадавших и погибших

14:36

В РФ объявили самый массовый за 14 лет призыв срочников: что задумал Путин

14:33

Умер звезда фильма "Безумный Макс"

Реклама
14:12

Армия РФ за март оккупировала 133 кв. км территории Украины - DeepState

14:10

Предательницы под копирку: запроданки, которые стали копией друг-друга

14:07

Удивительно, но факт: где никогда не бывает комаров в Украине

13:49

Субсидии на аренду жилья: кто из украинцев может получить помощь

13:43

Украинцы 18-60 лет могут оформить паспорт за границей по-новому - МВД

13:28

Сделка о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

13:26

Звезда украинского стендапа родила первенца - детали

13:00

Эксперты призвали не выбрасывать фрукты и овощи в мусорку: какая причина

12:57

Дожди будут лить почти по всей Украине: в каких областях будут сильные осадки

12:47

Домашняя пицца за 15 минут: бомбический рецепт с одним секретомВидео

12:31

Киевстар меняет условия: какие пакеты и когда затронет обновление тарифов

12:19

"НАТО уже не работает": появился тревожный прогноз насчет гарантий для УкраиныВидео

12:13

Нужны документы и четкие условия: Плетенчук рассказал о перемирии на мореВидео

12:12

Поздравления с 1 апреля: прикольные картинки и слова

12:07

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев

11:47

Вечные друзья с Россией: Китай хочет участвовать в мирных переговорах по Украине

11:19

Украине надо продержаться 1,5 года, все резко изменится: Жданов удивил прогнозом

11:15

Возможно ли полное прекращение огня в ближайшие три недели: оценка ISW

11:07

Китайский гороскоп на завтра 2 апреля: Обезьянам - проблемы, Змеям - ссоры

10:59

Мощный удар ВСУ на востоке: уничтожены десятки штурмовиков РФ вместе с техникой

Реклама
10:36

"Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор

10:32

Большой "скачок" цен в Украине: один продукт начал стремительно дорожать

10:07

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

09:57

Клубника будет больше и вкуснее, если посадить возле нее одно растение

09:44

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

09:37

"Что мы пережили": Овсиенко рассталась с избранником, которого ждала из тюрьмы

09:29

"Ужасающие последствия ковровых бомбардировок": эксперт о новой тактике атак РФ

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причинуВидео

08:20

Силы обороны Украины продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять