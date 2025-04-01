Что сделает Трамп, если Украина откажется от соглашения об ископаемых - Иноземцев

Непонятно, почему Трамп увлекся соглашением о полезных ископаемых.

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Какой будет реакция Трампа на отказ подписывать соглашение об ископаемых / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Ключевые тезисы:

Трамп заявлял, что если Зеленский не подпишет соглашение об ископаемых, то Украину ждут проблемы

В частности, США могут заморозить помощь и остановить военные поставки

История с договором о ресурсах является непонятной

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский якобы пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам. Американский лидер пригрозил Украине серьезными проблемами из-за этого. Доктор экономических наук, соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев предположил, как могут проявиться эти проблемы.

В частности, по его словам, проблем может быть много.

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"США действительно могут заморозить помощь и остановить военные поставки, разведданные и все такое прочее. Они могут, в конце концов, и европейцам поставлять оружие, если оно производится по американским лицензиям или было закуплено у американцев, типа тех же истребителей. То есть тут возможностей бесконечное количество", - сказал он в интервью Главреду.

Иноземцев добавил, что эта история с договором о ресурсах с Украиной для него непонятна.

"Это крайне неприличное поведение со стороны Трампа - нарушение обязательств, данных предшественником, и непонятно, в чем его интерес в этой ситуации. Что он хочет получить: покрасоваться перед избирателями, сказав, что вернет деньги Байдена, которые тот профукал? Возможно. Но что дальше? Через некоторое время, до конца срока, выяснится, что он ничего не вернул, что оттуда все равно ничего не прибыло. То есть я не могу это комментировать, потому что я не Трамп, и его мотивация мне не понятна", - подчеркнул доктор экономических наук.

Редкоземельные металлы в Украине / Инфографика: Главред

Соглашение о редкоземельных металлах - что известно

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение по ископаемым, и сейчас Киев получил "предложение на развитие, и, соответственно, новый текст соглашения".

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых. По его словам, США постоянно меняют условия.

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Кто такой Владислав Иноземцев Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014). В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию". Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

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