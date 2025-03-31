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Трамп разгневался на Путина: в Кремле отреагировали на резкие заявления лидера США

Марина Фурман
31 марта 2025, 19:01
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В России пытаются "сгладить" ситуацию после заявлений американского лидера.
Песков, Трамп
Песков прокомментировал заявление Трампа о гневе на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вкратце:

  • Трамп зол на Путина
  • В РФ фактически "закрывают глаза" на заявления Трампа
  • Путин остается открытым к контактам с американским лидером

Президент США Дональд Трамп был рассержен, когда российский диктатор Владимир Путин поставил под сомнение авторитет лидера Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления американского президента, цитируют росСМИ.

Комментируя информацию о гневе Трампа, Песков оправдался, что СМИ не предоставили конкретной цитаты президента США относительно этой ситуации.

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"Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. Это первое. Второе - действительно прозвучало несколько разных заявлений. Мы продолжаем работу с американской стороной, прежде всего по выстраиванию наших двусторонних отношений, которым был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации (во время президентства Байдена - Главред)", - ответил Песков.

Кроме того, он убежден, что работа над урегулированием войны в Украине продолжается. Песков считает, что это "растянутый во времени вопрос, связанный со сложностью ситуации".

Пресс-секретарь Кремля добавил, что российский диктатор остается открытым к контактам с Трампом. Кроме того, в случае необходимости их разговор будет оперативно организован.

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Прекращение огня в Украине - новости по теме

Недавно Главред со ссылкой на СМИ писал, что Трамп разозлен на Путина из-за заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер якобы готов наложить "вторичные тарифы" на всю нефть из России, если не удастся заключить соглашение о прекращении огня. В то же время Трамп убежден, что Путин подпишет мирное соглашение.

Позже советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко объяснил, почему лидер США разозлился на Путина. По его словам, Трамп недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина, ведь в конце апреля, когда исполняется 100 дней президентства Трампа, нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине.

Между тем военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене, рассказывая о том, как сильно он поддерживает идею Трампа о прекращении огня. При этом, выступая перед моряками, Путин рассказывает, что "мы добьем Вооруженные силы Украины".

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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