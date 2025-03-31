'Трампу это не нравится': в ОП объяснили, почему лидер США разозлился на Путина

Трамп может ужесточить риторику и принять более жесткие меры в отношении России, заявил Сергей Лещенко.

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У Зеленского ответили, почему Трамп разозлился на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Лещенко:

Трамп разъяренный поведением Путина, поскольку прекращения огня в Украине до сих пор не удалось достичь

Трамп может перейти к радикальным действиям, поскольку Путин игнорирует его призывы

Президент США Дональд Трамп недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина, ведь к концу апреля, когда исполняется 100 дней президентства Трампа, нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

"Понятно, почему Трампу не нравится это поведение Путина. 100 дней президентства будут уже в конце апреля, а результата нет", - сказал Лещенко, отвечая на вопрос, насколько удачной может быть новая попытка Трампа достучаться до Путина.

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Советник руководителя ОП отметил, что на выходных с Трампом встречался президент Финляндии Александр Стубб, который упомянул о возможной дате прекращения огня 20 апреля. В этот день будет отмечаться Пасха и исполнится три месяца с инаугурации Трампа.

"Трампу эта дата может зайти. Но, чтобы она зашла, надо, чтобы глухим не был так же Путин. А Путин на сегодняшний день демонстрирует совершенно другой подход, и Трампу это не нравится. Потому что при всем его возможном уважении, интересе и заинтересованности в Путине, это не должно противоречить его глобальной линии - линии на то, что он пришел, и война остановилась", - отметил Лещенко.

По его словам, Путин продолжает чинить преграды, а потому Трамп может усилить свою риторику и принять более жесткие меры. Лещенко также подчеркнул, что если будут введены новые санкции, то они должны стать катализатором для изменения поведения России.

"Нам нужна не риторика, нам нужны действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство", - добавил он.

Отдельно Лещенко упомянул переговоры Украины в Саудовской Аравии, где украинская делегация предложила инициативу перемирия в воздухе и на море. При этом государственный секретарь США Марко Рубио предложил также включить перемирие на суше.

"Украина сказала: мы не против, мы только не верим Путину, потому что мы уже это уже проходили... Мы не против, давайте, вам карты в руки. Мы не будем преградой. Но это ваша инициатива, которую вы теперь должны согласовать с Россией. Они, собственно, получили от нас этот мандат, но мы видим, что со стороны России такого согласия нет, и теперь для Трампа это вопрос личного политического достоинства. Я думаю, что он должен переходить к более радикальным действиям только потому, что Путин глух к его призывам, а надо действовать", - добавил Лещенко.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, во время встречи во Флориде 29 марта Трамп спросил Стубба, можно ли доверять российскому диктатору, на что финский лидер ответил, что нельзя. Также Стубб предложил Трампу 20 апреля как наиболее благоприятную дату для прекращения огня в Украине

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет за собой право не соблюдать режим прекращения огня. Он пояснил такое решение якобы нарушением Украиной моратория на удары по энергетическим объектам.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину и уверен в его намерении достичь мирного соглашения. Трамп также высказал мнение, что существует психологический дедлайн для прекращения огня.

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Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

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