Трамп подталкивает Украину к тому, что приведет к мировому коллапсу - Коваленко

Украине нужно отказаться выполнять ультиматумы агрессора.

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Будет ли давить Трамп на Украину ради завершения войны / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Украина не должна отказываться от собственных территорий

На Украине лежит ответственность остановить третью мировую войну

Украинцы должны отстаивать собственную позицию

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предположил, может ли президент США Дональд Трамп склонять Украину к уступкам в пользу России ради прекращения огня.

По его словам, Трамп - человек-казино.

"Максимально негативный вариант для Украины предусматривает прекращение поставок оружия и любой помощи. Безусловно, будет трудно, но... Постепенно мы начинаем производить оружия больше, чем наши партнеры, но при этом мы нуждаемся в гораздо большем. Но если взамен за помощь от США нам нужно будет отказаться от собственных территорий и согласиться на ультиматумы России, как это будет выглядеть в историческом контексте? Как это будет выглядеть, помня о тех, кто отдал свою жизнь и здоровье ради того, чтобы Украина вернулась к своим границам? Нельзя предавать эту память, а также нужно помнить об историческом контексте", - подчеркнул он на чате в Главреде.

Эксперт добавил, что на Украине сейчас лежит ответственность остановить третью мировую войну.

"Остановить - не тем, что мы поднимем лапки вверх и согласимся на все ультиматумы. Нет, как раз наоборот. Остановить - отказываясь выполнять ультиматумы агрессора и не соглашаясь на договоренности, которые вдохновят другие тоталитарные режимы и диктатуры действовать так, как Россия. Ведь другие авторитарные режимы тогда поймут, что можно захватывать другие страны и им за это ничего не будет, с ними будут договариваться", - подчеркнул Коваленко.

По его мнению, если Китай увидит, что России позволили захватить часть Украины, и никто не возражал - он может начать действовать так же в отношении Филиппин, Вьетнама и вообще всего региона, который китайцы считают исторически своим.

"Поэтому на Украине лежит большая ответственность. Нас подталкивают к тому, что приведет к общемировому коллапсу. Но мы должны отстаивать собственную позицию и не обращать внимания на то, что говорят Трамп, Уиткофф, Волтц и другие представители американской администрации. Мы должны действовать так, как правильно для нас", - подытожил аналитик.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о перспективах перемирия и новых возможных операциях ВСУ на территории России:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны заявили, что российский диктатор Владимир Путин постоянно манипулирует требованиями к завершению войны и пытается на ходу изменить причины вторжения РФ в Украину.

В материале The Washington Post сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин не отказывается от своего стремления завоевать всю Украину и манипулирует президентом США Дональдом Трампом во время переговоров.

В то же время, в отчете Международного валютного фонда отмечается, что война в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Однако "риски остаются исключительно высокими".

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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