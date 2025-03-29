До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

Прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины, отметили в МВФ.

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МВФ изменил прогноз по окончанию боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада

Главное из прогноза МВФ:

Война в Украине может завершиться в последние месяцы 2025 года

Прогресс в переговорах может улучшить экономическую ситуацию

Совокупный объем внешнего финансирования составляет 148,8 млрд долларов

Война в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 г. Однако "риски остаются исключительно высокими". Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год на 0,5% и на 2026 год на 0,8%. Ожидается, что ВВП Украины будет расти на 2-3%, однако ситуация осложняется из-за сокращения экспорта стали и увеличения импорта угля из-за закрытия шахты в Покровске в результате военных действий, а также увеличения импорта газа из-за масштабных атак на газовую инфраструктуру.

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"Длительные военные действия, включая недавние крупномасштабные атаки на газовую инфраструктуру и закрытие важнейшей угольной шахты, оказывают негативное влияние на рост экономики в 2025 году", - говорится в отчете МВФ.

В то же время прогресс в вопросе прекращения войны может улучшить ситуацию в экономике Украины. Однако в фонде отметили, что "переговоры о прекращении войны находятся на очень ранней стадии, и возможны изменения в международной финансовой поддержке и поддержке безопасности Украины".

Заявление главы МВФ

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что война России в Украине продолжает наносить разрушительный социальный и экономический ущерб.

"Несмотря на это, макроэкономическая стабильность сохраняется благодаря умелому формированию политики, а также значительной внешней поддержке. Экономика остается устойчивой, но ожидается, что недавнее замедление роста сохранится и в 2025 году в связи с потребностями в энергоресурсах и напряженным рынком труда", - заявила она.

По ее словам, программа по-прежнему полностью финансируется. Совокупный объем внешнего финансирования составляет 148,8 млрд долларов в базовом сценарии и 162,9 млрд долларов в негативном сценарии в течение четырехлетнего периода, включая использование около 50 млрд долларов США в рамках инициативы G7 по предоставлению Украине кредитов для ускорения получения чрезвычайных доходов (ERA).

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о двух планах по завершению войны России против Украины. "План А" предусматривает прекращение огня, что позволит перейти к "плану Б" - переговорам с помощью дипломатии для достижения долговременного мира.

Также президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин считают, что движение к миру в Украине должно начаться с прекращения ударов по энергетике и инфраструктуре.

Кроме того, условием для начала мирного процесса должно стать установление морского перемирия в Черном море. В будущем это должно привести к полному и устойчивому перемирию. Однако Россия своими атаками по Украине фактически отвергает энергетическое перемирие.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров, но российский диктатор Путин не готов к прямым переговорам. Он также отметил, что не готов соглашаться на уступки, которые угрожают уничтожению украинской идентичности.

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Что такое МВФ? Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает недостаток иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".

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