Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФ

Марина Фурман
29 марта 2025, 11:53
466
Россияне пытаются снять с себя ответственность за преступления против украинцев.
удар РФ по Днепре
Россияне атаковали Днепр "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

Вкртаце:

  • Россияне активно оправдывают удар по Днепру
  • Противник хочет снять с себя ответственность за преступления против украинцев

Вечером 28 марта войска РФ ударили беспилотниками по Днепру. В результате атаки известно о раненых и погибших. Тем временем российская пропаганда распространяет ложь, будто армия Путина нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В пресс-службе ЦПД добавляют, что россияне заявляют в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десять офицеров НАТО".

видео дня

Однако на самом деле, в результате масштабной атаки российских ударных дронов в Днепре погибли четыре мирных жителя, еще 22 человека получили ранения. В результате обстрела в городе начались многочисленные пожары, также были серьезно повреждены жилые дома и инфраструктура.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed / Инфографика: Главред

"Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения. Россия систематически прибегает к такой пропагандистской тактике, чтобы снять с себя ответственность за преступления против украинцев", - написали в ЦПД.

  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС
  • Удар по Днепру
    Удар по Днепру фото: ГСЧС

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, вечером, 28 марта, Россия массированно атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки возникло несколько пожаров, было известно о прилете в жилом секторе. Позже выяснилось, что масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.

Напомним, поздно вечером, 26 марта, армия страны-агрессора России атаковала Днепр ударными дронами. В результате атаки в городе бушевали масштабные пожары, повреждены десятки домов и уничтожено более 60 автомобилей.

Кроме того, недавно оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Другие новости:

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости Днепра война в Украине дроны атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

13:23Украина
В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - Коваленко

В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - Коваленко

12:24Украина
Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

12:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

Последние новости

13:23

Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

13:10

Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удачаВидео

13:05

"Была шокирована!": женщина нашла странное яйцо и не ожидала, что из него вылупится

12:29

Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

12:24

В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - КоваленкоВидео

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
12:07

Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

11:53

Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФФото

11:23

Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

11:17

"Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

Реклама
10:50

Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярностьВидео

10:33

Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

10:19

Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

10:10

Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубовВидео

10:00

Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

09:21

Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовьВидео

09:19

Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

09:11

ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

09:04

ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

08:50

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

08:10

Трамп начал подозревать Путина?мнение

Реклама
07:43

Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

06:10

Путин случайно выдал свои планы по войне в Украинемнение

05:51

"Трамп будет психовать": чем хозяин Кремля удивит президента СШАВидео

05:04

Большая загадка ученых: зачем в Египте строили пирамиды

04:47

Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

04:35

Какие 5 женских имен можно сокращать как "Леся": учитель ошарашила ответомВидео

03:30

Клубнику устанете собирать: чем подкормить ягоду для рекордного урожая

02:30

Операция в Белгородской области: эксперт раскрыл главную цель ВСУВидео

01:07

Все пылает, люди в эпицентре взрыва: РФ влупила по гостинично-развлекательному комплексу в ДнепреФотоВидео

01:00

Теперь деньги получать значительно легче: Кабмин упростил процедуру для пенсионеров

00:13

Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

28 марта, пятница
23:23

"Центр для террора": областной центр Украины под угрозой массированных ударов РФВидео

23:20

Рискнет ли Путин применить "ядерку" против Украины: Золотарев оценил угрозу

22:48

"Ужасная травма": что сейчас происходит с Марией Ковальчук в ОАЭ

22:27

Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

22:27

РФ бьет по Украине иранскими дронами: Трамп сделал заявление

21:53

Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожарыФотоВидео

21:51

Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

21:37

Не прихоть, а необходимость: почему на фото для паспорта запрещено улыбаться

Реклама
21:17

"Путин – преступник": Зеленский оценил возможность переговоров с хозяином Кремля

21:05

Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери

20:41

Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

20:36

"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

20:24

Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

20:18

Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

20:15

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление ЗеленскогоВидео

20:03

Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

19:56

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

19:47

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять