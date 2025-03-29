Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФ

Россияне пытаются снять с себя ответственность за преступления против украинцев.

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Россияне атаковали Днепр "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото ГСЧС

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Россияне активно оправдывают удар по Днепру

Противник хочет снять с себя ответственность за преступления против украинцев

Вечером 28 марта войска РФ ударили беспилотниками по Днепру. В результате атаки известно о раненых и погибших. Тем временем российская пропаганда распространяет ложь, будто армия Путина нанесла удар по "месту жительства иностранных наемников" в Днепре. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В пресс-службе ЦПД добавляют, что россияне заявляют в результате обстрела ресторана Bartolomeo якобы погибли "десять офицеров НАТО".

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Однако на самом деле, в результате масштабной атаки российских ударных дронов в Днепре погибли четыре мирных жителя, еще 22 человека получили ранения. В результате обстрела в городе начались многочисленные пожары, также были серьезно повреждены жилые дома и инфраструктура.

Shahed / Инфографика: Главред "Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения. Россия систематически прибегает к такой пропагандистской тактике, чтобы снять с себя ответственность за преступления против украинцев", - написали в ЦПД.

Удары РФ по территории Украины - последние новости

Как писал Главред, вечером, 28 марта, Россия массированно атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки возникло несколько пожаров, было известно о прилете в жилом секторе. Позже выяснилось, что масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.

Напомним, поздно вечером, 26 марта, армия страны-агрессора России атаковала Днепр ударными дронами. В результате атаки в городе бушевали масштабные пожары, повреждены десятки домов и уничтожено более 60 автомобилей.

Кроме того, недавно оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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