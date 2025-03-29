Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

В Минобороны объяснили, как будет работать новый функционал в "Резерв+".

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МОУ упрощает процедуру отсрочек / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Екатерина Черногоренко анонсировала изменения в мобилизации.

В "Резерв+" добавят новые отсрочки.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объявила о введении новых видов отсрочек от мобилизации, которые можно будет оформить через приложение "Резерв+". Об этом Черногоренко сообщила в Facebook.

Эти изменения вступят в силу до 8 мая и значительно облегчат процедуру для граждан с болезнями и тех, кто воспитывает детей. По словам чиновницы, теперь не придется собирать кипы бумаг или выстаивать в очередях.

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Черногоренко отметила, что команда стремится интегрировать все виды отсрочек в приложение. Она отметила, что этот процесс сложный и многоуровневый, однако разработчики активно работают, чтобы он заработал вовремя.

Какие новые отсрочки появятся в "Резерв+" после 8 мая:

Для военнообязанных, которые временно непригодны к службе (из-за болезней, требующих лечения) сроком от 6 до 12 месяцев. Для оформления необходимо заключение военно-врачебной комиссии. Для лиц, у которых муж или жена находятся в ВСУ, а также есть дети до 18 лет, нуждающиеся в уходе.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Черногоренко подчеркнула, что команда разработчиков ускоряет работу, чтобы постепенно добавлять новые функции. Важным этапом является настройка доступа к реестрам, обмен данными и оптимизация процесса оформления отсрочек.

"Понимаем, что это важно для людей. Не собирать бумажки, не стоять в очереди в ТЦК, не видеть перед собой закрытую дверь в необходимый кабинет", - написала она.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 5 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации в Украине еще на 90 дней - до 9 мая 2025 года. Как вывод, на такой же срок продлено и военное положение.

В свою очередь секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил, продолжится ли мобилизация в период прекращения огня.

В то же время в Третьей штурмовой сделали жесткое заявление о мобилизации. Снижение призывного возраста - не решение проблемы, считает военнослужащий с позывным Мося.

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Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

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