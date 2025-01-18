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Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" после 4 февраля

Виталий Кирсанов
18 января 2025, 18:35
86
В Минобороны напомнили, что невыполнение нормы – это нарушение правил военного учета.
Резерв+
Ограниченно годные могут оказаться в розыске в "Резерв+" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Нарушителям может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен
  • Когда в "Резерв+" отразится статус "в розыске"

"Ограниченно годные" должны пройти повторный медицинский осмотр до 4 февраля. В противном случае в приложении "Резерв+" у них может появиться статус "в розыске". Об этом сообщает Минобороны.

В министерстве напомнили, что невыполнение нормы – это нарушение правил военного учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За это может быть наложен штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

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Если военнообязанный со статусом "ограниченно годный" не пройдет повторный медосмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в "Резерв+" останется без изменений. Однако если ТЦК направит повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки – в "Резерв+" отразится статус "в розыске".

мобилизация инфографика
мобилизация инфографика / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины. Кроме этого, Кабинет министров решил, что сверх нормы будут забронированы ремонтные бригады облгазов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он отметил, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

В то же время, в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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