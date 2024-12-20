Оформление отсрочки через Резерв+ временно недоступно - Минобороны

Сервисы Министерство обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными.

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Оформление отсрочки через Резерв+ временно недоступно / коллаж: Главред, фото: УНІАН

Основные тезисы Минобороны:

Реестры Минобороны работают в штатном режиме

Электронные рапорты остаются доступными

Уже полученные отсрочки остаются действительными

Оформление отсрочки через Резерв+ временно недоступно из-за хакерской атаки на госреестры, уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в приложении, реестры Минобороны работают в штатном режиме. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

"Реестры Минобороны работают в штатном режиме. Благодаря слаженной работе нашего Центра реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы", - написала она. видео дня

По ее словам, сервисы Министерство обороны Украины работают без сбоев. Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными.

"Но сейчас есть большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно", - отметила замминистра.

"Единственное временное ограничение - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочек в Резерв+", - указала Черногоренко, подчеркнув, что "все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+".

Хакерская атака на госреестры Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в четверг, 19 декабря, на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

В результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что кибератаку на украинскую инфраструктуру осуществили хакерские группировки, связанные с Главным управлением разведки РФ.

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Что такое "Резерв+"? "Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК). В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

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