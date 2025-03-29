Перемирие в Украине наступит до Пасхи: британский офицер назвал предпосылки

ВСУ и оккупанты перешли к активным действиям на фронте.

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Запорожское направление, ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 122 ОБрТрО, скрин из DeepState

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Почему перемирие возможно на Пасху

На фронте усилилось интенсивность боевых действий

Ведение активных боевых действий со стороны Украины и России могут свидетельствовать о том, что и Киев, и Москва готовятся к скорому замораживанию конфликта.

Бывший офицер британского спецназа SAS, военный аналитик Тим Коллинз в статье для The Telegraph отметил, что обе стороны сейчас стремятся добиться максимального прогресса, пока есть такая возможность.

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По его данным, ВСУ в Белгородской области не боятся применять даже дефицитную западную бронетехнику, несмотря на возможные риски.

"Эта операция уступает по масштабу прошлогоднему наступлению на Курскую область, но она развивается. Захватывая стратегически важные высоты и создавая угрозу нескольким населенным пунктам, украинские силы вынуждают российские войска перебрасывать резервы с других направлений. Это может быть как основной целью, так и способом проведения разведки боем, чтобы выявить слабые места и затем использовать более мощные силы", – отмечает Коллинз.

В то же время он указывает и на нарастающую активность российской армии, которая пытается захватить как можно больше территории, невзирая на потери.

"Все это указывает на высокую вероятность прекращения огня – возможно, уже к Пасхе. Поскольку этот момент приближается, обе стороны стремятся занять выгодные позиции для будущих переговоров", – подытоживает эксперт.

Перемирие между Россией и Украиной - последние новости

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что США считают, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня на море и в энергетическом секторе, выполняются, но на самом деле это не так. Украина готовит официальное обращение к США о нарушении режима тишины.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил вечером 27 марта, что за сутки подтверждены по меньшей мере два удара российской оккупационной армии, которые повредили энергоинфраструктуру в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, но в обмен на снятие санкций.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что не исключает ослабления санкций против России в обмен на согласие на прекращение огня в Черном море. Возможна и противоположная ситуация - ограничения могут быть усилены.

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