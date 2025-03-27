Россия нарушила 'энергетическое перемирие': Зеленский отдал приказ Минобороны

Украина предоставит США все доказательства нарушения Россией энергетического перемирия в ходе массированной атаки артиллерией по Херсону, отметил Зеленский.

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Россия атаковала объекты энернетики в Херсоне - как отреагирует Украина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

О чем сказал Зеленский:

США считают что договоренности по режиму тишины в энергетике соблюдаются

Сегодня россия ударила по энергетике в Херсоне

Глава Минобороны получил приказ подготовить соответствующие доказательства и предоставить их США

США считают, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня на море и в энергетическом секторе, выполняются, но на самом деле это не так. Украина готовит официальное обращение к США о нарушении режима тишины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита "Коалиции желающих" в Париже.

Он отметил, что двое суток назад была ночь без ударов по энергетической инфраструктуре. Однако сегодня в результате обстрела российской артиллерией были повреждены энергетические объекты в Херсоне.

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"Вот так оно работает. Вот как были договоренности, было три документа. И я считаю, что три документа, это говорит о том, что это не совсем нормальные договоренности. Вот поэтому так оно и работает с россиянами", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если имели место обстрелы Херсона, железнодорожного вокзала и энергетических объектов, в частности в гражданском городе, который не является полем боя, и люди остались без электроснабжения, то США должны отреагировать в соответствии со своими обязательствами.

"Наша сторона, что она сделает, пока никто не понимает, кто там что мониторит. Потому что я считаю, что здесь не понятно, кто как это будет мониторить, но мы четко понимаем, куда были выстрелы, что разрушено, что потеряно. Поверьте, за три года войны мы все четко видим, чем они стреляют, с доказательствами, с видео, со всем. У нас все это есть, мы все это подготовим.

Он также отметил, что отдал приказ министру обороны подготовить и передать соответствующее обращение американской стороне, после чего Украина ожидает их реакции, поскольку США уверяли, что будут реагировать на подобные нарушения.

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