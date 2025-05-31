Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

Россия может начать вторжение, чтобы проверить решимость Запада или как прелюдию к более широкому наступлению.

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Путин может испытать НАТО через Литву / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

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В случае победы в Украине, Владимир Путин может попытаться вторгнуться в страну НАТО

Задержки с оказанием помощи Украине привели к потерям и не позволили изменить динамику на поле боя

В случае, если России удастся достичь победы в Украине, президент РФ Владимир Путин может попытаться распространить агрессию на страны-члены НАТО. Такое мнение в интервью DailyMail высказал бывший руководитель ЦРУ и генерал армии США Дэвид Петреус.

Он подчеркнул, что Кремль стремится не просто ослабить Украину, а сменить власть, чтобы "установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину".

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По его убеждению, после достижения этой цели, следующей потенциальной целью Путина может стать один из балтийских членов НАТО.

"Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одном из государств Балтии", - заявил Петреус.

Он обратил внимание на возможность такого сценария как способ проверить решимость западных стран, или как подготовительный этап к более масштабной агрессии.

Особой мишенью, по его словам, может стать Литва: "Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушиваться к нему гораздо больше".

​ Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Бывший генерал также резко раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа за его снисходительное отношение к Путину, а также действующего лидера Джо Байдена - за нерешительность в поставках оружия Украине.

"Мы видели три случая, когда президент США угрожал, что через две недели нам придется применить другой подход. На этот раз посмотрим, что произойдет на самом деле", - отметил Петреус.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты долго медлили с предоставлением таких важных видов вооружения, как танки M1 Abrams, истребители F-16, современные реактивные системы залпового огня и боеприпасы с расширенным потенциалом.

"Это было очень бесполезно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а потом мы говорили 'нет', а потом 'возможно', и в конце концов они получали это. Нам следовало сделать так много для украинцев, чтобы они могли изменить динамику на поле боя, чтобы показать Москве, что они не могут добиться дополнительных успехов на поле боя за приемлемую цену", - резюмировал бывший глава ЦРУ.

Вероятная агрессия РФ против НАТО - самые популярные мнения

Как писал Главред, Норберт Реттген, депутат Бундестага, выразил беспокойство, что Россия может не ждать 4-5 лет, чтобы совершить военное нападение на западные страны. По его мнению, РФ может воспользоваться их нынешней неготовностью к такому развитию событий.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", не исключает, что Россия действительно может иметь возможность одновременно вторгнуться и захватить части определенных стран НАТО. Он отмечает, что нападение Путина на Украину в 2022 году было нерациональным и нелогичным, ведь Россия не была готова к такой масштабной войне. Учитывая это, непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны и сейчас.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, утверждает, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, а наоборот - готовится к новым наступлениям. Россия активно давит на дипломатическом фронте и наращивает военные группировки. Хотя экономика РФ находится в очень сложном состоянии, Кремль еще может сконцентрировать ресурсы для "финального рывка".

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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