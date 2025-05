Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США

Что говорят аналитики ISW:

Российская Федерация получает благоприятные сигналы от Соединенных Штатов по расширению НАТО, что побуждает ее к попыткам изменить европейскую систему безопасности в собственных интересах. Согласно аналитическому отчету американского Института изучения войны (ISW), российские власти воспринимают позицию администрации Трампа как уступку, особенно в контексте понимания беспокойства Москвы относительно дальнейшего расширения НАТО на восток.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 30 мая заявил, что такая позиция США является "очень привлекательной" для России, учитывая роль Вашингтона как посредника в переговорах о прекращении войны.

ISW отмечает, что представители США ранее выражали готовность учесть возражения России относительно возможного вступления Украины в НАТО, что является одним из ключевых требований Москвы, которую она называет "коренной причиной" войны. В обмен на это Россия предлагала уступки по другим вопросам.

Аналитики считают, что заявление Пескова свидетельствует об убеждении России в том, что США поддерживают ее требование по изменению политики открытых дверей Альянса.

Вместе с тем, аналитики обращают внимание на отсутствие соответствующих шагов со стороны России - несмотря на полученные уступки, она не демонстрирует готовности идти навстречу в вопросах безопасности.

Ярким примером этого является позиция Кремля, который, как отмечает ISW, не отказывается от претензий на территории Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас контролируются Украиной.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России снова начали говорить о втором раунде переговоров с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия снова обратилась бы к турецким партнерам для организации этих переговоров, подчеркнув положительное отношение к Стамбулу как месту проведения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие. Мол, такие контакты "востребованы", но нужна "хорошая подготовка".

Между тем, Кит Келлог, специальный посланник бывшего президента США Дональда Трампа, очертил ключевую цель нового раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, Украина уже представила свой меморандум с предложениями о прекращении огня. Однако российского меморандума он не видел.

Больше новостей о переговорах:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.