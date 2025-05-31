Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США

Россия продолжает использовать уступки США в переговорах, не демонстрируя при этом готовности к аналогичным шагам навстречу, пишет ISW.

https://glavred.info/ukraine/klyuchevoy-vopros-dlya-ukrainy-v-isw-obyasnili-na-kakuyu-ustupku-rf-mogut-poyti-ssha-10669358.html Ссылка скопирована

Как Кремль использует сигналы США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что говорят аналитики ISW:

РФ интерпретирует позицию США по расширению НАТО как сигнал для продвижения своих интересов

Кремль получает значительные уступки от США, но при этом выдвигает требования к Украине и Западу

Российская Федерация получает благоприятные сигналы от Соединенных Штатов по расширению НАТО, что побуждает ее к попыткам изменить европейскую систему безопасности в собственных интересах. Согласно аналитическому отчету американского Института изучения войны (ISW), российские власти воспринимают позицию администрации Трампа как уступку, особенно в контексте понимания беспокойства Москвы относительно дальнейшего расширения НАТО на восток.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 30 мая заявил, что такая позиция США является "очень привлекательной" для России, учитывая роль Вашингтона как посредника в переговорах о прекращении войны.

видео дня

ISW отмечает, что представители США ранее выражали готовность учесть возражения России относительно возможного вступления Украины в НАТО, что является одним из ключевых требований Москвы, которую она называет "коренной причиной" войны. В обмен на это Россия предлагала уступки по другим вопросам.

​ Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Аналитики считают, что заявление Пескова свидетельствует об убеждении России в том, что США поддерживают ее требование по изменению политики открытых дверей Альянса.

"Подобное обязательство фактически дало бы России право вето на отдельные положения устава НАТО, чрезмерно способствовало бы формированию желаемого для нее послевоенного ландшафта безопасности, а также подорвало бы цели президента США Дональда Трампа достичь справедливого и устойчивого мира в Украине", - отмечают в ISW.

Вместе с тем, аналитики обращают внимание на отсутствие соответствующих шагов со стороны России - несмотря на полученные уступки, она не демонстрирует готовности идти навстречу в вопросах безопасности.

Ярким примером этого является позиция Кремля, который, как отмечает ISW, не отказывается от претензий на территории Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас контролируются Украиной.

Переговоры о конце войны в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России снова начали говорить о втором раунде переговоров с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия снова обратилась бы к турецким партнерам для организации этих переговоров, подчеркнув положительное отношение к Стамбулу как месту проведения.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть условие. Мол, такие контакты "востребованы", но нужна "хорошая подготовка".

Между тем, Кит Келлог, специальный посланник бывшего президента США Дональда Трампа, очертил ключевую цель нового раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, Украина уже представила свой меморандум с предложениями о прекращении огня. Однако российского меморандума он не видел.

Больше новостей о переговорах:

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред