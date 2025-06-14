Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

Главное:
- Зеленский и Трамп могут встретиться в период с 15 по 17 июня
- Зеленский и Трамп могут обсудить прекращение огня и санкции
- Зеленский намерен говорить с Трампом о покупке оружия у США
Киев и Вашингтон работают над встречей президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа на саммите Большой семерки 15-17 июня в Канаде. Темы возможной встречи – переговоры о прекращении огня, санкции против агрессора России, а также экономическое сотрудничество.
Как сообщает Суспільне, об этом заявил Зеленский в рамках брифинга для журналистов в субботу, 14 июня.
"Что касается санкций США [против РФ], я надеюсь это лично обсудить с президентом Трампом. Потому что в параллельных треках США на уровне сенаторов, конгрессменов коммуницируют с руководством Европейского союза, чтобы были похожие пакеты санкций", - отметил глава государства.
Также он добавил, что Украина договаривается о закупке вооружений в Соединенных Штатах. Такой вопрос также требует договоренностей на уровне глав государств.
"У нас есть сильный пакет, который мы хотим купить у американской стороны. Об этом пакете мы можем договориться только на уровне президентов", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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Как сообщал Главред, Трамп выразил разочарование Россией и Украиной из-за того, что не достигнуто мирное соглашение. Он выразил надежду на договоренности сторон.
Госсекретарь США Марко Рубио 12 июня поздравил россиян с "днем России". Дипломата не смутил факт того, что Россия является страной-агрессором, которая развязала жестокую войну против Украины.
Только Трамп может остановить Путина, сказал Владимир Зеленский. Президент призвал ввести санкции против банковского сектора и теневого флота России. Кроме того, Зеленский заявил о необходимости снижения цены на нефть.
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Что такое G7?
G7 (Group of Seven — "Группа семи",) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.
G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.
Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.
С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.
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