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Зеленский раскрыл планы на встречу с Трампом и назвал сроки

Андрей Ганчук
14 июня 2025, 19:13
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Зеленский и Трамп могут встретиться на полях G7.
Зеленский, Трамп
Зеленский на днях намерен встретиться с Трампом / Главред

Главное:

  • Зеленский и Трамп могут встретиться в период с 15 по 17 июня
  • Зеленский и Трамп могут обсудить прекращение огня и санкции
  • Зеленский намерен говорить с Трампом о покупке оружия у США

Киев и Вашингтон работают над встречей президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа на саммите Большой семерки 15-17 июня в Канаде. Темы возможной встречи – переговоры о прекращении огня, санкции против агрессора России, а также экономическое сотрудничество.

Как сообщает Суспільне, об этом заявил Зеленский в рамках брифинга для журналистов в субботу, 14 июня.

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"Что касается санкций США [против РФ], я надеюсь это лично обсудить с президентом Трампом. Потому что в параллельных треках США на уровне сенаторов, конгрессменов коммуницируют с руководством Европейского союза, чтобы были похожие пакеты санкций", - отметил глава государства.

Также он добавил, что Украина договаривается о закупке вооружений в Соединенных Штатах. Такой вопрос также требует договоренностей на уровне глав государств.

"У нас есть сильный пакет, который мы хотим купить у американской стороны. Об этом пакете мы можем договориться только на уровне президентов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

санкции
Кратко о санкциях против России / Инфографика: Главред

Администрация США и война в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп выразил разочарование Россией и Украиной из-за того, что не достигнуто мирное соглашение. Он выразил надежду на договоренности сторон.

Госсекретарь США Марко Рубио 12 июня поздравил россиян с "днем России". Дипломата не смутил факт того, что Россия является страной-агрессором, которая развязала жестокую войну против Украины.

Только Трамп может остановить Путина, сказал Владимир Зеленский. Президент призвал ввести санкции против банковского сектора и теневого флота России. Кроме того, Зеленский заявил о необходимости снижения цены на нефть.

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Что такое G7?

G7 (Group of Seven — "Группа семи",) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.

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Владимир Зеленский Большая семерка Дональд Трамп война России и Украины
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