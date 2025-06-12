'Разочарован Россией и Украиной': Трамп сделал резкое заявление

Дональд Трамп считает, что можно было бы достичь соглашения между Украиной и РФ.

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Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп заявил, что "очень разочарован" сейчас обеими сторонами

Президент США снова вспомнил о потерях России и Украины в войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" сейчас обеими сторонами в российско-украинской войне, потому что нужно достичь мирного соглашения.

"Я очень разочарован Россией, но я разочарован и Украиной, потому что, по моему мнению, можно было бы достичь соглашения... Сейчас все ненавидят Россию, а любят Германию и Японию", - отметил он журналистам в Белом доме 12 июня.

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При этом президент США снова вспомнил о потерях России и Украины в войне.

"Мы теряем 5-6 тысяч человек в неделю, в основном солдат, но также и людей, которые живут в городах, поскольку они снова подвергаются ударам ракет. Как жить в здании, зная, что ракета с большой вероятностью может попасть в ваше здание вечером? Это ужасно. Мы достигнем этого соглашения, но мне жаль, что это еще не сделано", - добавил Трамп.

Ранее экс-глава МИД назвал способ заставить Путина прекратить огонь. Владимир Огрызко раскрыл, до каких пор может продолжаться война в Украине.

Напомним, Курт Волкер дал прогноз о том, что мирного соглашения между Украиной и РФ не будет. Введение дополнительных санкций может оказать значительное давление на экономику Кремля, говорит Курт Волкер.

Как сообщал Главред, ранее у Трампа сделали важное заявление. Кит Келлог подчеркнул вклад Владимира Зеленского и те трудности, с которыми сталкивается украинский президент.

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Мирный план Трампа - что известно Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции. В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа": заморозка войны;

оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";

Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова. Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит. Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

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