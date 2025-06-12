Мирного соглашения между Украиной и РФ не будет: Волкер дал мрачный прогноз

Введение дополнительных санкций может оказать значительное давление на экономику Кремля, говорит Курт Волкер.

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Курт Волкер прокомментировал вероятность прекращения огня / 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, УНИАН

Главное из заявлений Волкера:

Мирное соглашение с российским руководством вряд ли возможно

Украина не должна признавать российскую оккупацию своей территории

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая как эксперт Центра анализа европейской политики, выразил уверенность в необходимости и реальности достижения прекращения огня.

Он подчеркнул в интервью Главкому, что введение дополнительных санкций, включая вторичные меры и снижение цен на российскую нефть, может оказать значительное давление на экономику Кремля и подтолкнуть Владимира Путина к принятию перемирия.

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По словам Волкера, именно на этих инструментах нужно продолжать настаивать. Тем не менее, он считает, что полноценное мирное соглашение с российским руководством вряд ли возможно — по его мнению, Путин не стремится к миру и будет стремиться к новым завоеваниям.

Американский аналитик считает, что наиболее вероятный исход — это прекращение огня и режим сдерживания. Украина будет сосредоточена на укреплении своей обороны, восстановлении экономики, европейской интеграции и получении международной поддержки. Важно, по его словам, как можно быстрее усилить устойчивость Украины, чтобы предотвратить возможную будущую агрессию со стороны России.

Он также отметил, что Украина не должна признавать российскую оккупацию своей территории легитимной и выразил убеждение, что противостояние будет долгим и вряд ли завершится военными средствами, но легализации оккупации не произойдёт.

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Кто такой Курт Волкер? Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008-2009). Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019). Имеет устойчивую позицию по Украине и поддерживает решение ударов по территории России, пишет Википедия.

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