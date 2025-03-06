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Угроза ударов баллистики РФ по городам Украины: эксперт о громком решении Трампа

Алексей Тесля
6 марта 2025, 04:30
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Для украинских городов может вырасти угроза массированных ракетных атак, не исключает Михаил Самусь.
США, Patriot
/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

Важно:

  • Остановка помощи США может спровоцировать массированные удары РФ
  • Россияне могут запускать десятки ракет по городам Украины

Резкое сокращение военной помощи США, в частности, систем ПВО, может спровоцировать массированные удары РФ по украинским городам, ведь Россия попытается истощить запасы ракет для систем Patriot.

В случае, если Дональд Трамп примет решение о полном запрете поставок американского вооружения в Украину, для украинских городов вырастет угроза массированных ракетных атак, заявил военный эксперт Михаил Самусь в комментарии Hromadske.

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"Если бы европейцы имели возможность размещать заказы на выработку ракет для систем Patriot в США для передачи их Украине, это была совсем другая ситуация", — считает эксперт.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

При этом он считает, что решение США о приостановке помощи Украине фактически развяжет россиянам руки.

"Россияне могут вычислить, какие у нас запасы, и начать атаковать нас баллистическими ракетами. К примеру, ночью они могут выпустить 20 ракет, потом еще 20, и так далее. Они попытаются измотать наши запасы Patriot и дождаться момента, когда ракет просто не останется", – предупредил собеседник.

Самусь добавил, что в настоящее время запасы ракет Patriot достаточны, но в случае полной блокады поставок со стороны США Украине будет сложно их пополнять.

Ранее сообщалось о том, что США запретили Британии передавать разведанные Украине. Решение касается британского Главного управления разведки, шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

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