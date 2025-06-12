Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

Алексей Тесля
12 июня 2025, 15:43
390
Кит Келлог подчеркнул вклад Владимира Зеленского и те трудности, с которыми сталкивается украинский президент
Кит Келлог
Кит Келлог рассказал о плане по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное:

  • Существует понимание того, каким может быть финальный результат
  • Возвращение пленных поможет обеспечить устойчивость и долговременность перемирия

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, принимающий участие в мирных переговорах, выразил оптимизм после анализа позиций Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

Он рассказал, что американская сторона изучила документы обеих сторон — украинский и так называемый российский меморандум — и попыталась найти способ объединить их в единое соглашение, сообщает Радио Свобода.

видео дня

По его словам, сейчас существует понимание того, каким может быть финальный результат, и, если удастся достичь этого этапа, есть шанс заключить мирное соглашение. Объясняя, что подразумевается под "финальным состоянием", Келлог подчеркнул, что речь идет о прекращении огня — на тех позициях, которые контролируются сторонами конфликта на момент заключения соглашения.

Он добавил, что следующим шагом должно стать возвращение пленных, что поможет обеспечить устойчивость и долговременность перемирия не только для Украины, но и для всей Европы. Также, по его мнению, стоит попытаться вернуть Россию к международному сотрудничеству, чтобы в долгосрочной перспективе все стороны смогли жить с достигнутыми договоренностями.

Келлог особо отметил масштаб трагедии, охарактеризовав потери как "убийства промышленного масштаба" — по его оценкам, общее число погибших и раненых превысило 1,2 миллиона человек.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Он также подчеркнул вклад Владимира Зеленского и те трудности, с которыми сталкивается украинский президент, заявив, что делал на это акцент в разговорах с лидером США. Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, отмечая, что тот ведет борьбу за выживание нации прямо на своей земле — и именно поэтому важно понимать серьезность вызовов, стоящих перед украинским руководством.

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

Читайте также:

Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Кит Келлог Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

17:19Фронт
В Германии поставили окончательную точку в вопросе поставки Taurus Украине

В Германии поставили окончательную точку в вопросе поставки Taurus Украине

17:13Война
Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

16:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Дива, как мама: Максим Галкин восхитил красотой 11-летней дочери

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Одежда, которая притянет несчастье: что нельзя надевать 12 июня, приметы

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Вселенная готовит испытания: 3 знаков зодиака ждут серьезные перемены

Последние новости

17:19

Направление на Киев: в ОП прокомментировали продвижение оккупантов на Сумщине

17:13

В Германии поставили окончательную точку в вопросе поставки Taurus УкраинеВидео

17:01

Украинцы все больше переходят на пользование наличными: какая причина

16:50

Как заставить РФ прекратить огонь: Зеленский раскрыл главную угрозу для Кремля

16:33

Пломбир и колбасу по 2.20 украли: почему культовые советские продукты вовсе не из СССРВидео

Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – НовакРоссия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак
16:28

Что будет, если упасть в могилу: неожиданный ответ патологоанатома

16:24

У Трампа сравнили Зеленского с Линкольном и обратились с важным призывом

16:13

Курс евро впервые в истории превысил уровень 48 грн: НБУ объявил новый курс валют

15:53

"То, что нам действительно нужно": какие решения по Украине примут на саммите НАТОВидео

Реклама
15:45

Тревожный сигнал: что делать если гниют и вянут кабачки

15:43

Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

15:35

Где 3 отличия между котятами: надо их найти за 10 секунд

15:29

Кто останется вообще без пенсии и соцпомощи: какие категории украинцев в зоне риска

15:19

"Я несокрушимый": первые кадры эмоциональных разговоров защитников с роднымиФото

15:18

"Сначала он был в Киеве": какое украинское изобретение присвоили россиянеВидео

15:16

Войска РФ подошли близко к Сумам и могут попытаться взять город в полуокружение – Ступак

15:02

Тяжелая операция уложила Мурата Налчаджиоглу на больничную койку - детали

14:47

Военные обратились к Порошенко, чтобы тот не пиарился на фортификациях: "еще за разворованную "стену" не отсидел"

14:39

Украина и РФ провели новый обмен пленными - кого вернули домойФото

14:34

Остановилось сердце: умер военный, который 2 года назад вернулся из плена

Реклама
14:27

РФ положила глаз на Одессу: в ВМС рассказали, есть ли угроза высадки десанта

13:51

"Жирная цель": в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле МосквыВидео

13:45

В 200 гривен не уложиться: в Украине стремительно дорожает популярное мясо

13:39

Потери РФ самые большие со времен Второй мировой: в Британии раскрыли цифрыВидео

13:34

Пятница 13 июня: что можно и нельзя делать в этот день

13:24

Цена подскочила на 17,6%: какие важные продукты резко подорожали в Украине

13:17

Виктория Бекхэм по-украински: Квиткова уехала вслед за возлюбленным-футболистом

12:48

Юпитер меняет знак: кого ожидают новые возможности, а кого - подарки судьбыВидео

12:47

"Я начинаю думать, что Путину все равно": Трамп прокомментировал потери России

12:36

Температура упадет до +8 градусов: стала известна дата сильного похолодания

12:24

Гороскоп на завтра 13 июня: Девам - комплименты, Водолеям - кража

12:15

В Индии разбился самолет: на борту находились 242 человека - первые подробностиВидео

11:51

"Нужно дождаться смены власти": Огрызко назвал условие вступления Украины в НАТОВидео

11:25

Санкции не панацея: дипломат объяснил, как заставить РФ сесть за стол переговоров

11:07

В Украине резко упала покупка наличных долларов и евро: что теперь скупают украинцы

10:50

Удар по Московской области: ВСУ поразили важный российский завод, деталиВидео

10:49

4 знака зодиака в июне получат предложение всей жизни

10:43

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Тиграм - трудные времена, Змеям - споры

10:42

Свитан сказал, грозят ли Украине "ночи 1000 дронов"

10:08

ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров, но есть нюанс - ISW

Реклама
10:06

В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить

09:32

Белый дом официально поздравил Россию и предложил сотрудничество

09:17

Потери России в войне превысили 1 миллион: в Генштабе поделились деталямиВидео

09:00

Путин жаждет продолжения войны: Огрызко - о том, как сломать хребет военной машине России

08:38

Зачем Путину переговоры с Украиной: Зеленский назвал неожиданную причину

08:25

Карта Deep State онлайн за 12 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:24

Наступление в Черниговской и Харьковской области: эксперт раскрыл замысел РФ

08:10

Как Путин ищет пути уничтожить Украинумнение

07:25

РФ ударила по Харькову: вспыхнули пожары, среди пострадавших - детиФотоВидео

07:10

Где собака на картинке: большинство людей не смогут ее найти

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменскихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять