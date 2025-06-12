Подготовка плана по окончанию войны: у Трампа сделали важное заявление

Кит Келлог подчеркнул вклад Владимира Зеленского и те трудности, с которыми сталкивается украинский президент

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Кит Келлог рассказал о плане по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

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Существует понимание того, каким может быть финальный результат

Возвращение пленных поможет обеспечить устойчивость и долговременность перемирия

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, принимающий участие в мирных переговорах, выразил оптимизм после анализа позиций Киева и Москвы по вопросу прекращения войны.

Он рассказал, что американская сторона изучила документы обеих сторон — украинский и так называемый российский меморандум — и попыталась найти способ объединить их в единое соглашение, сообщает Радио Свобода.

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По его словам, сейчас существует понимание того, каким может быть финальный результат, и, если удастся достичь этого этапа, есть шанс заключить мирное соглашение. Объясняя, что подразумевается под "финальным состоянием", Келлог подчеркнул, что речь идет о прекращении огня — на тех позициях, которые контролируются сторонами конфликта на момент заключения соглашения.

Он добавил, что следующим шагом должно стать возвращение пленных, что поможет обеспечить устойчивость и долговременность перемирия не только для Украины, но и для всей Европы. Также, по его мнению, стоит попытаться вернуть Россию к международному сотрудничеству, чтобы в долгосрочной перспективе все стороны смогли жить с достигнутыми договоренностями.

Келлог особо отметил масштаб трагедии, охарактеризовав потери как "убийства промышленного масштаба" — по его оценкам, общее число погибших и раненых превысило 1,2 миллиона человек.

/ Инфографика: Главред

Он также подчеркнул вклад Владимира Зеленского и те трудности, с которыми сталкивается украинский президент, заявив, что делал на это акцент в разговорах с лидером США. Келлог сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном, отмечая, что тот ведет борьбу за выживание нации прямо на своей земле — и именно поэтому важно понимать серьезность вызовов, стоящих перед украинским руководством.

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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