Рубио поздравил РФ с днем России и вспомнил об Украине

Госсекретарь США выразил надежду на укрепление взаимовыгодных отношений между странами.

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Марко Рубио поздравил РФ с Днем России / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОП

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Госдеп США опубликовал поздравление по случаю Дня России

В поздравлении Рубио вспомнил и об Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с днем России и заявил, что Америка "стремится к конструктивному взаимодействию с РФ в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной".

Обращение Рубио по случаю дня России опубликовано на сайте Госдепа США.

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"От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает развивать свои устремления к светлому будущему", - говорится в сообщении.

"Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами", - отметили в Госдепе.

Поздравление с Днем России на сайте Госдепа США / скриншот

Как писал Главред, секретарь Государственного департамента Темми Брюс заявила 1 июня, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио серьезно относятся к переговорам между Украиной и Россией. Они примут соответствующие решения спустя объявленный Трампом двухнедельный срок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Большой семерки (G7). Пока что неизвестно, состоится ли во время саммита встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт заявила, что Белый дом все еще работает над окончательным согласованием графика Трампа.

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Что такое День России День России — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается 12 июня — в день принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Установлен в 1992 году. Сначала праздник позиционировался как "День независимости России". 12 июня 1997 года Борис Ельцин предложил переименовать праздник в "День России". Официально изменение названия произошло в 2002 году.

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