Трамп примет решение по переговорам Украины и России: в США назвали сроки

Переговоры не должны затягиваться на месяцы или годы, сказали в Белом доме.

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Трамп и Рубио будут принимать решения через две недели - Белый дом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, flickr.com

Главное из заявления:

Трамп и Рубио через 2 недели примут решение по переговорам Украины и РФ

Трамп надеется на прогресс, но настроен решительно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио серьезно относятся к переговорам между Украиной и агрессором Россией. Они примут соответствующие решения спустя объявленный Трампом двухнедельный срок. Об этом заявила секретарь Государственного департамента Темми Брюс.

В эфире Fox News журналист уточнил, что срок в две недели озвучивается уже не впервые, и спросил, когда он наступит. Спикер Белого дома возразила: сроки не двигаются.

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"У нас есть недавнее заявление как президента, так и секретаря (Рубио), которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", - объяснила Брюс.

Она утверждает, что Трамп "полон надежды" на прогресс в украино-российских переговорах и настроен решительно. На позицию американского президента указывают "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным, о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

"Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ), и они (Трамп и Рубио) будут принимать решения в соответствии с этим", - добавила Тэмми Брюс и подчеркнула, что Москве и Киеву известны требования Вашингтона.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, 2 июня в Стамбуле ожидается второй раунд переговоров Киева и Москвы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает конкретики. На пути прекращения к миру нужно добиться прекращения огня.

На предыдущих переговорах стороны договаривались обменяться меморандумами относительно того, как Киев и Москва видят завершение войны. США видели документ от Украины, а Россия меморандум не показала, отметил спецпредставитель Штатов Кит Келлог. По словам Келлога, целью переговоров должно стать полное прекращение огня.

"Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, подходящие для переговоров, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", - говорит американский дипломат.

Кремль пытается затянуть переговоры, чтобы продолжить войну, считают аналитики Института изучения войны. Оккупанты будут наступать на фронте до тех пор, пока Киев не согласится на условия Москвы, или пока россияне не потеряют возможность для продвижения на поле боя.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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