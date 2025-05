Что скрывает Путин на переговорах: в ISW раскрыли двойную стратегию Кремля

Что говорят аналитики ISW:

В Кремле и в дальнейшем пытаются навязать собственные условия и сроки возможных мирных переговоров с Украиной, используя это для манипуляций и обвинений. Такие выводы сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов ISW, Россия оказывает давление, чтобы заставить Киев согласиться на уступки - как по содержанию переговоров, так и по времени и месту их проведения.

При этом аналитики вспоминают, что Владимир Путин в ночь с 10 на 11 мая предложил возобновить переговоры, похожие на те, что проводились в 2022 году в Стамбуле. Однако позже отказался от личной встречи с Владимиром Зеленским в этом же городе.

"Готовность Украины принять участие в переговорах 15-16 мая в Стамбуле с российскими официальными лицами сама по себе была значительной уступкой, поскольку проведение переговоров в Стамбуле вписывалось в рассказ Путина о том, что текущие переговоры являются возобновлением Стамбульских протоколов 2022 года, в которых Россия потребовала, чтобы Украина фактически капитулировала перед Россией", - объясняет ISW.

Аналитики добавляют, что российские войска будут продолжать наступательные действия до тех пор, пока Украина не согласится на их условия или Россия потеряет способность продвигаться. Москва надеется использовать любые новые тактические достижения как инструмент давления в переговорах с Украиной и Западом.

"Российские силы используют тот факт, что Украина и Россия не установили конкретных сроков для следующих шагов в мирном процессе, чтобы вообще задержать процесс и продолжить войну", - отмечает ISW.

По той же причине, считают аналитики, Кремль намеренно откладывает передачу своего дипломатического меморандума до запланированной встречи 2 июня.

"Российские официальные лица могут оценить, что Украина откажется присутствовать на встрече 2 июня, если Россия не предоставит свой меморандум заранее, как это сделала Украина, и, вероятно, намерены воспользоваться отказом Украины, чтобы обвинить Украину в затягивании мирных переговоров", - подытожили в ISW.

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно было названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине. Следующие технические переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться на следующей неделе.

В свою очередь в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной. Лавров заявил, что Россия "снова обратилась бы к турецким друзьям". Также руководитель МИД РФ добавил, что "в Стамбуле очень хорошо".

А тем временем специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог назвал главную цель нового раунда переговоров в Стамбуле. Он сказал, что Украина уже предоставила меморандум со своими предложениями по прекращению огня. Однако, российский меморандум до сих пор остается неизвестным.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.