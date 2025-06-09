"У него побочка": что происходит с больным путинистом Киркоровым

Леонид Дзюник столкнулся с таким же диагнозом, как у Киркорова.

https://glavred.info/starnews/u-nego-pobochka-chto-proishodit-s-bolnym-putinistom-kirkorovym-10671959.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров - диагноз / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Почему у Киркорова плохо заживает рана

Что о нем рассказал продюсер Дзюник

Российский продюсер Леонид Дзюник сказал, что у певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, плохо заживает ожог из-за сахарного диабета.

В комментарии для пропагандистских росСМИ продюсер отметил, что Киркорову не подходит американский препарат, который принимает путинист от сахарного диабета.

видео дня

Также он уточнил, что Киркоров следит за здоровьем только тогда, когда у него нет работы, а такое бывает редко.

Филипп Киркоров резко похудел / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"У него же сахарный диабет. Я тоже болен, так что у нас есть общие темы для разговоров. Я колю российское лекарство раз в неделю, а он покупает американское, оно очень сильное, хорошее, но у него побочка. Может возникнуть проблема с заживлением кожи. От лекарства он так замечательно похудел. Я похудел за 1,5 года на 16 кг, он порядка 25", - сказал Дзюник.

Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Продюсер добавил, что Киркоров постоянно ел чипсы и газированную воду, что вредно для здоровья.

Напомним, Филипп Киркоров получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге и столкнулся с рядом проблем.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред