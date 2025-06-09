"У него побочка": что происходит с больным путинистом Киркоровым

Вы узнаете:
- Почему у Киркорова плохо заживает рана
- Что о нем рассказал продюсер Дзюник
Российский продюсер Леонид Дзюник сказал, что у певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, плохо заживает ожог из-за сахарного диабета.
В комментарии для пропагандистских росСМИ продюсер отметил, что Киркорову не подходит американский препарат, который принимает путинист от сахарного диабета.
Также он уточнил, что Киркоров следит за здоровьем только тогда, когда у него нет работы, а такое бывает редко.
"У него же сахарный диабет. Я тоже болен, так что у нас есть общие темы для разговоров. Я колю российское лекарство раз в неделю, а он покупает американское, оно очень сильное, хорошее, но у него побочка. Может возникнуть проблема с заживлением кожи. От лекарства он так замечательно похудел. Я похудел за 1,5 года на 16 кг, он порядка 25", - сказал Дзюник.
Продюсер добавил, что Киркоров постоянно ел чипсы и газированную воду, что вредно для здоровья.
Напомним, Филипп Киркоров получил травму во время выступления в Санкт-Петербурге и столкнулся с рядом проблем.
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Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
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Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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