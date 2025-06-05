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"Осторожны с прогнозами": больной путинист Киркоров перестал выходить на связь

Элина Чигис
5 июня 2025, 22:01
192
Россияне решили связать проблемы Киркорова с украинцами.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - проблемы / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

  • Киркоров пожаловался на хакеров
  • Что он сделал после атаки

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, перестал выходить на связь после того, как появились новости о его госпитализации.

Как сообщают российские пропагандисты, кто-то слил номер телефона певца в открытый доступ.

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Директор путиниста же заявила, что Киркоров выключил телефон из-за хакеров из Украины. Конечно, россияне по методичке во всем обвиняют украинцев.

Киркоров перестал появляться на публике
Киркоров перестал появляться на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"На прошлой неделе украинские хакеры выложили в соцсети его телефон. Поэтому сейчас его номер неактивен", - сказала директор артиста.

Филипп Киркоров заметно похудел
Филипп Киркоров заметно похудел / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Напомним, недавно любитель диктатора Путина получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге, из-за чего у него развились бурсит, частичный некроз и лимфаденопатия.

"Все заживает медленнее, чем мы думали. Врачи пока осторожны с прогнозами", - сообщал ранее пресс-секретарь Киркорова.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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