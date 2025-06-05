"Острый период горя": скандальная дочь Киркорова страдает без матери

Алла-Виктория Киркорова растет без матери, что сильно влияет на поведение девочки-подростка.

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Дочь Киркорова живет непростую жизнь / Коллаж Главред, фото 7Дней

Кратко:

Почему дочь Киркорова так странно ведет себя

Что она сама говорит о матери

Странная и скандальная дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая неадекватно вела себя на похоронах деда-путиниста, снимает странные видео-пародии на своего отца и в целом вызывает недоумение своим поведением, снова стала "звездой" заголовков в СМИ.

На этот раз, российские пропагандистские СМИ решили проанализировать поведение девочки-подростка с помощью психолога. Психолог Анастасия Волуева считает, что истерики и провокационное поведение подростка связано с отсутствием мамы.

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Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы / Фото скриншот ТикТок

"Дочь Алла-Виктория переживает подростковую травму и отсутствие матери. Ее истерики могут быть реакцией на смерть деда и стресс от разлуки с матерью. В подростковом возрасте особенно важна стабильная эмоциональная поддержка, которую она получает от отца. В семье присутствуют дети с разными потребностями: дочь нуждается в признании своих чувств, сын — в ощущении безопасности и доступности отца. Отсутствие материнской фигуры создает вакуум поддержки, особенно острый в период горя. Это добавляет стресса Филиппу, который вынужден компенсировать дефицит", — пояснила Анастасия.

Помимо этого, эксперт убеждена, что публичная жизнь становится дополнительным стрессом для детей путиниста и влияет на их поведение.

"Постоянное внимание СМИ затрудняет приватное переживание утраты и добавляет давление на всех, особенно на детей. Они реагируют так, как их научили, и не имеют другого выбора", — резюмировала психолог.

Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы / Фото скриншот ТикТок

Между тем, ранее дочь Киркорова прямо ответила на вопрос о своей матери. Так, в социальной сети одна из подписчиц пожалела девочку за то, что она росла без матери, ее тепла. На что дочь Киркорова резко ответила: "Откуда вы знаете".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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