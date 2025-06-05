Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Острый период горя": скандальная дочь Киркорова страдает без матери

Алена Кюпели
5 июня 2025, 09:10
68
Алла-Виктория Киркорова растет без матери, что сильно влияет на поведение девочки-подростка.
Дочь Киркорова живет непростую жизнь
Дочь Киркорова живет непростую жизнь / Коллаж Главред, фото 7Дней

Кратко:

  • Почему дочь Киркорова так странно ведет себя
  • Что она сама говорит о матери

Странная и скандальная дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая неадекватно вела себя на похоронах деда-путиниста, снимает странные видео-пародии на своего отца и в целом вызывает недоумение своим поведением, снова стала "звездой" заголовков в СМИ.

На этот раз, российские пропагандистские СМИ решили проанализировать поведение девочки-подростка с помощью психолога. Психолог Анастасия Волуева считает, что истерики и провокационное поведение подростка связано с отсутствием мамы.

видео дня
Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы
Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы / Фото скриншот ТикТок

"Дочь Алла-Виктория переживает подростковую травму и отсутствие матери. Ее истерики могут быть реакцией на смерть деда и стресс от разлуки с матерью. В подростковом возрасте особенно важна стабильная эмоциональная поддержка, которую она получает от отца. В семье присутствуют дети с разными потребностями: дочь нуждается в признании своих чувств, сын — в ощущении безопасности и доступности отца. Отсутствие материнской фигуры создает вакуум поддержки, особенно острый в период горя. Это добавляет стресса Филиппу, который вынужден компенсировать дефицит", — пояснила Анастасия.

@notallaig

Но самый лучший Тгк: kirkorovar

♬ som original - jay

Помимо этого, эксперт убеждена, что публичная жизнь становится дополнительным стрессом для детей путиниста и влияет на их поведение.

"Постоянное внимание СМИ затрудняет приватное переживание утраты и добавляет давление на всех, особенно на детей. Они реагируют так, как их научили, и не имеют другого выбора", — резюмировала психолог.

Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы
Дочь Киркорова в 13 лет попадает в скандалы / Фото скриншот ТикТок

Между тем, ранее дочь Киркорова прямо ответила на вопрос о своей матери. Так, в социальной сети одна из подписчиц пожалела девочку за то, что она росла без матери, ее тепла. На что дочь Киркорова резко ответила: "Откуда вы знаете".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

10:14Экономика
"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

10:11Мир
В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семья

09:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

Китайский гороскоп на сегодня 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Китайский гороскоп на сегодня 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Последние новости

10:14

Тариф вырастет: украинский мобильный оператор поднимет стоимость услуг с 11 июня

10:11

"Святое дело": Ким Чен Ын обещает помощь РФ в войне с Украиной

10:06

Трамп настроен враждебно: в NYT узнали, как он относится к Путину и Зеленскому

09:33

Жизнь 4 знаков зодиака кардинально изменится в июне: кто эти счастливчики

09:28

В Прилуках дрон РФ попал в дом начальника пожарной части: погибла его семьяФото

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
09:25

Предательницу Ани Лорак публично обматерили - что произошло

09:17

Гороскоп на завтра 6 июня: Скорпионам - незабываемый день, Козерогам - стресс

09:11

"Рычаги давления на Путина": Трамп намекнул на мощный удар по РФ

09:10

"Острый период горя": скандальная дочь Киркорова страдает без материВидео

Реклама
08:48

Китай впервые прокомментировал операцию Паутина: какова позиция Пекина

08:41

Карта Deep State онлайн за 5 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:39

Гороскоп Таро на завтра 6 июня: Близнецам - решение, Львам - война

08:18

"При людях не говорите": предательница Клара Новикова окончательно выдала себя

08:13

У ВСУ успех на востоке, армия РФ продвинулась на двух направлениях – ISW

08:10

Как Путин и Трамп вынуждены молча смотреть на "Украинское кино"мнение

07:54

"Серьезный удар по имиджу РФ": Келлог сделал заявление об операции Паутина

07:10

Кто живет не один: только самые умные разгадают загадку за 5 секунд

06:57

РФ атаковала дронами Харьков и Прилуки: вспыхнули пожары, погибли людиФотоВидео

06:10

Как Украина разрушает мощь и престиж Россиимнение

06:02

Раскрыто историческое название Киева: как называли столицу во времена Киевской Руси

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите плюшевого мишку среди конфет за 5 секунд

05:31

Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку

04:30

Почему на шинах в авто пишет Inside и Outside: главный секрет поразит водителей

03:25

"Армия врага побежит": Жданов сказал, может ли Украина вернуть границы 1991 года

03:05

Уже в июне 2025 года: трех знаков зодиака ждет стремительный карьерный взлет

02:30

"Схлопнутся в течение месяцев": эксперт назвал самую вероятную дату конца войны

02:00

РФ ударила по многоэтажкам в Харькове: среди раненых – ребенок и беременная женщина

01:30

"Это невероятно": Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом

01:01

"Утереться и плакать": звезда украинского стендапа рассказала про уменьшение бюста

00:46

"РФ показывает средний палец": эмоциональная реакция Зеленского на разговор Трампа и Путина

00:11

США отказываются предоставить ПВО для евромиротворцев в Украине - Bloomberg

04 июня, среда
23:31

Непростой экзамен: Alyona Alyona раскрыла необычный факт о своем рождении

23:11

Ада Роговцева показала себя в молодости вместе с мужем

23:10

Как пройдут похороны Кейт Миддлтон - к чему готовятся во дворцце

23:06

"Мобилизовали достаточно жестко": известный украинский певец попал в ВСУ

23:00

Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянииФото

22:56

"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

22:32

"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

22:27

Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогнозВидео

22:13

"Посыпалась девочка": Надя Дорофеева оказалась под капельницей

Реклама
21:54

В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

21:41

Все горит и взрывается: СБУ показала исторические кадры операции "Паутина"Видео

21:24

Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его

21:20

Не дайте себя обмануть: как проверить реальный пробег авто перед покупкой

21:04

Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины

20:21

Трамп поставил дедлайн для Путина: появился тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

20:15

Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

20:02

Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

19:33

"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

19:26

Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять