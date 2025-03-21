Кратко:
- Что делала дочь Киркорова
- Как реагировал ее отец
Сегодня, 21 марта в террористической России хоронят отца популярного российского певца Филиппа Киркорова Бедроса. О его кончине стало известно 18 марта. Он умер в возрасте 92 лет от осложнений пневмонии.
На прощание с украинофобом и путинистом Бедросом пришли и его внуки - Алла-Виктория и Мартин. Дети были одеты в черное и не комментировали ситуацию. Однако скандальная дочь путиниста отличилась и на похоронной церемонии.
Она все время держала руки у лица, что-то делала ими. Она также закрывала рот, как будто-бы что-то тайно говорила в невидимый динамик.
Алла-Виктория также все время пряталась за волосами и капюшоном.
В какой-то момент она даже заплакала, пытаясь прикрыть лицо своими длинными ногтями со свежим маникюром.
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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.
Позже в день похорон, 21 марта Киркоров говорил прощальную речь для своего отца-украинофоба и привез на церемонию прощания своих детей.
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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