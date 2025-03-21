Дочь Киркорова небычно вела себя на похоронах деда-путиниста: странное видео

Алла-Виктория не отрывала руки от лица и всячески пыталась спрятаться от камер.

https://glavred.info/starnews/doch-kirkorova-stranno-vela-sebya-na-pohoronah-deda-putinista-10649201.html Ссылка скопирована

Дочь Киркорова и ее странное поведение / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что делала дочь Киркорова

Как реагировал ее отец

Сегодня, 21 марта в террористической России хоронят отца популярного российского певца Филиппа Киркорова Бедроса. О его кончине стало известно 18 марта. Он умер в возрасте 92 лет от осложнений пневмонии.

На прощание с украинофобом и путинистом Бедросом пришли и его внуки - Алла-Виктория и Мартин. Дети были одеты в черное и не комментировали ситуацию. Однако скандальная дочь путиниста отличилась и на похоронной церемонии.

видео дня

Она все время держала руки у лица, что-то делала ими. Она также закрывала рот, как будто-бы что-то тайно говорила в невидимый динамик.

Алла-Виктория также все время пряталась за волосами и капюшоном.

В какой-то момент она даже заплакала, пытаясь прикрыть лицо своими длинными ногтями со свежим маникюром.

Странное поведение дочери Киркорова / Фото Voice

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Позже в день похорон, 21 марта Киркоров говорил прощальную речь для своего отца-украинофоба и привез на церемонию прощания своих детей.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред