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Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

Алена Кюпели
24 мая 2025, 22:34обновлено 24 мая, 23:04
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Алла-Виктория Киркорова впервые заговорила о своей биологической матери.
Филипп Киркоров, Алла-Виктория, Мартин
Алла-Виктория отбивалась от подписчиков / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Кратко:

  • О чем заговорила дочь путиниста Алла-Виктория
  • В какой манере она отвечала своим подписчикам

Странная и скандальная дочь путиниста Филиппа Киркорова, которая неадекватно вела себя на похоронах деда-путиниста, неожиданно вызверилась на детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также ответила на вопрос о своей матери.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, в сети под постами Аллы-Виктории, скорее всего, в TikTok, пользователи стали сравнивать детей Киркорова и детей Пугачевой. Алла-Виктория под ником "notalla" стала довольно по-хамски отвечать на комментарии.

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Дочь Киркорова под ником
Дочь Киркорова под ником "не алла" / Скриншот ТикТок

"Как я связана с Лизой Галкиной?"; "А кому не все равно на иноагентов? Мне вообще все равно, как они живут". Кроме того, она не скрывает нелюбви к Алле Борисовне. "Мне неприятен этот человек", — пишет она.

Дочь Киркорова жестко отбивается от фоловеров
Дочь Киркорова жестко отбивается от фоловеров / Фото Стархит

Девочка также считает, что у нее было счастливое детство, потому что ее ничего не заставляли делать. "В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял. Я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это стоять возле пианино по несколько часов в день", — добавляет странная дочь путиниста.

Одна из подписчиц также пожалела ее за то, что она росла без матери, ее тепла. На что дочь Киркорова резко ответила: "Откуда вы знаете".

Дочь Киркорова жестко отбивается от фоловеров
Дочь Киркорова жестко отбивается от фоловеров / Фото Стархит

К слову, всем известно, что Киркорову детей родила суррогатная мать и информации о ней практически нет в публичном пространстве. Между тем, как было на самом деле - неизвестно.

Дочь Киркорова жестко отбивается от фоловеров
Дочь Киркорова жестко отбивается от фоловеров / Фото Стархит

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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