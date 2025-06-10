Немецкая разведка предупреждает: РФ не верит в 5 статью НАТО и хочет это проверить

Читайте в материале:
- Какую страну может выбрать Россия для провокации
- Почему в Москве сомневаются в силе НАТО
- Что предупреждает разведка Германии уже сейчас
В Берлине заявили о росте угрозы со стороны России для всего Североатлантического альянса. Москва может попытаться "проверить" действенность 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту. Об этом предупредил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает ntv.de.
По его словам, Кремль вряд ли остановится на войне против Украины. В российском руководстве растут сомнения в способности Альянса действовать совместно.
"Мы абсолютно уверены и имеем разведывательные доказательства: Украина - всего один шаг. В Москве есть те, кто больше не верит, что статья 5 НАТО действует. И они хотят это проверить", - заявил Каль.
В немецкой разведке не уточняют, какая именно страна может стать мишенью, однако эксперты указывают на вероятные риски для стран Балтии и Восточной Европы - таких как Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Как отметил Бруно Каль, цель России - не только вооруженная агрессия против Украины, но и попытка расширить свое влияние в западном направлении. Одним из сценариев может стать провокация, которая имеет целью подорвать доверие к Альянсу, показав его неспособность к быстрой и единой реакции.
Сигнал из Берлина - это не просто тревожное сообщение для политиков. Это также напоминание для граждан: безопасность Европы больше не является чем-то гарантированным. В случае российской провокации НАТО будет стоять перед решающим испытанием - либо продемонстрировать единство и силу, либо потерять доверие союзников.
Новости НАТО - главное:
Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.
Кроме того, в Североатлантическом альянсе предлагают причислять новые расходы на укрепление Вооруженных сил Украины к категории "связанных с обороной". В частности, речь идет о закупке военной техники специально для Украины и инвестициях в украинский оборонно-промышленный комплекс. Такие расходы, согласно предложению, могут войти в состав оборонных расходов стран-членов НАТО в соответствии с новыми целевыми показателями.
Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.
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