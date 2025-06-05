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Что НАТО запишет в декларацию: Рютте раскрыл планы по помощи Украине

Руслан Иваненко
5 июня 2025, 23:29
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Генсек НАТО подтвердил, что в финальной декларации саммита в Гааге планируют зафиксировать поддержку Украины, в частности военную и промышленную.
НАТО и Украина, Рютте
Рютте рассказал о подготовке декларации НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • НАТО готовит декларацию с военной помощью Украине
  • Саммит состоится в конце июня в Гааге
  • Обсуждают вопросы расходов, оборонпрома и поддержки Украины

В итоговой декларации саммита НАТО, который состоится в конце июня в Гааге, будет четко прописан вопрос военной поддержки Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте во время пресс-конференции по результатам встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Очевидно, что декларация саммита будет, когда будет. Но я уже упомянул основные пункты. Декларация саммита сосредоточится на трех вопросах: расходы, оборонпром, обеспечение Украине необходимого для борьбы, чтобы завершить эту ужасную агрессию России длительным миром", - отметил Рютте.

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Он отметил, что эти направления пока остаются предметом обсуждения среди союзников.

"Поэтому окончательной версии заявления еще нет. И это нормально, потому что саммит через три недели", - добавил генеральный секретарь НАТО.

Также Рютте подчеркнул, что ход событий в Украине будет иметь глобальные последствия, в частности для Китая и других стран, которые внимательно следят за ситуацией.

нато инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Он в очередной раз признал важность усилий президента США Дональда Трампа, который, по его словам, сломал этот тупик, нашел возможность, чтобы говорить с Путиным, чтобы, в конце концов, добиться остановки кровопролития и достижения устойчивого и длительного мира в Украине.

Новости НАТО - главное:

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе предлагают причислять новые расходы на укрепление Вооруженных сил Украины к категории "связанных с обороной". В частности, речь идет о закупке военной техники специально для Украины и инвестициях в украинский оборонно-промышленный комплекс. Такие расходы, согласно предложению, могут войти в состав оборонных расходов стран-членов НАТО в соответствии с новыми целевыми показателями.

Если война в Украине прекратится или будет заморожена, а НАТО одновременно с этим не перевооружится, то примерно через пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий прогнозирует Служба военной разведки Дании.

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Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за должность в июне 2024 года, пишет Википедия.

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